news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 6 апреля 2026 20:02

Убытки предприятий Татарстана за год увеличились почти в четыре раза

Читайте нас в
Телеграм

Убытки предприятий Татарстана за прошлый год составили 254 млрд рублей, что в 3,9 раза больше, чем в 2024-м. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

«Около 20–24% предприятий являются убыточными. Причем причины разные: у кого-то действительно ситуация не очень хорошая, кто-то находится в процессе реализации инвестиционных проектов и в этот период набирает убытки. Но то, что по итогам 2025 года убытки растут, мы это наблюдаем», – сказал он.

Пелевин добавил, что доля прибыльных организаций в республике составляет около 75%. Чистая прибыль предприятий за прошлый год достигла почти 1 трлн рублей, отметил он.

#убыточные предприятия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

Вместо Фарида Мухаметшина депутатом Госсовета РТ стал Лутфулла Шафигуллин

Вместо Фарида Мухаметшина депутатом Госсовета РТ стал Лутфулла Шафигуллин

Новости партнеров