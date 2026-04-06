Убытки предприятий Татарстана за год увеличились почти в четыре раза

Убытки предприятий Татарстана за прошлый год составили 254 млрд рублей, что в 3,9 раза больше, чем в 2024-м. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

«Около 20–24% предприятий являются убыточными. Причем причины разные: у кого-то действительно ситуация не очень хорошая, кто-то находится в процессе реализации инвестиционных проектов и в этот период набирает убытки. Но то, что по итогам 2025 года убытки растут, мы это наблюдаем», – сказал он.

Пелевин добавил, что доля прибыльных организаций в республике составляет около 75%. Чистая прибыль предприятий за прошлый год достигла почти 1 трлн рублей, отметил он.