Убрали 70 свалок, очистили 800 остановок: как прошел двухмесячник в Казани

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За время двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству в Казани привели в порядок более 22,5 млн кв. метров улиц и 17 млн кв. метров зеленых зон. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал председатель городского Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

«Также отмыли более 5,8 тыс. дворов, очистили более 39 тыс. дорожных знаков и более 800 остановочных павильонов. Общая протяженность вымытых ограждений составила более 130 км. Всего было вывезено 294 тысячи кубометров различных отходов, большинство из которых — твердые бытовые отходы (ТБО)», — прокомментировал спикер.

Помимо этого, за время двухмесячника в столице Татарстана ликвидировали более 70 свалок и навалов мусора, образовавшихся за зиму в лесополосах, оврагах, на территориях ветхих домов.

«На сегодня ликвидированы свалки на пляже “Локомотив”, на территории лесопосадки по улицам Гаврилова, Чуйкова, Кулагина, Камала, Березовая и другим. Отходы на местах несанкционированного складирования чаще всего представляют собой твердые бытовые отходы, но встречаются места складирования крупногабаритного строительного мусора, железобетонных изделий», – отметил Саляхутдинов.

Всего за период двухмесячника на городские полигоны вывезли 294 тыс. куб. метров различных отходов.