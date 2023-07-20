Уборщики, водители и инженеры вошли в топ-3 востребованных профессий на рынке труда РТ

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Работодатели Татарстана опубликовали более 34 тыс. вакансий на платформе «Работа России». Большая часть из них — 22,2% — приходится на производство, а самыми востребованными профессиями стали уборщики, водители и инженеры, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Помимо производства, в специалистах нуждаются сферы строительства и недвижимости — 8,1% вакансий, или 2,8 тыс. рабочих мест; транспорт — 5,7%, или 1,9 тыс. рабочих мест; образование и наука, здравоохранение — по 5,2%, или 1,8 тыс. мест. Далее следуют продажи и бытовое обслуживание, пищевая промышленность, консалтинг. 47,5% вакансий, или 16,2 тыс., по данным Минтруда республики, приходятся на «другие сферы».

Самую большую зарплату для специалистов из списка востребованных профессий предлагают электросварщикам. Среднее предложение здесь составляет 45 292 рубля. Из топ-3 наиболее выгодные предложения для инженеров — 39 186 рублей. Для этих специалистов в республике предлагают 1171 вакансию. Средняя зарплата, которую работодатели предлагают водителям (2013 вакансий), — 36 529 рублей, предложения для уборщиков (2090 вакансий) ограничиваются в среднем 19 124 рублями.