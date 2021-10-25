Уборщица отсудила у руководства ТЦ «Дубрава» 200 тысяч рублей за производственную травму

Жительница Набережных Челнов работала уборщиком на территориии ТЦ «Дубрава». Так как здание еще официально не было открыто, работодатель – ООО «Альянс» – предложил женщине оплату в 1000 рублей ежедневно за уборку всего центра, при этом трудовой договор не был заключен.

Уборщице предоставляли все необходимые моющие средства, инструменты и прочее. Однако в один день, когда она пришла на работу, то обнаружила, что на работе нет стремянки, о чем сразу же сообщила работодателю. Тот, в свою очередь, предоставил ей одностороннюю лестницу.

В какой-то момент женщина, поднявшись на эту лестницу, упала с нее и получила различные травмы. Ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу. У нее диагностировали травму бедра, были сделаны несколько операций.

Челнинка заявила, что полученная травма является производственной, так как получила она ее во время работы, однако ООО «Альянс» не проводил расследование этого несчастного случая.

Позже суд, несмотря на отсутствие трудового договора, установил, что женщина работала именно на ООО «Альянс». В конечном итоге организацию обязали заключить трудовой договор с челнинкой и внести запись в ее трудовую книжку, признать несчастный случай производственной травмой, а также выплатить женщине 200 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда.