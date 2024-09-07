Уборка зерновых в Татарстане завершена на 82%

Уборка зерновых в Татарстане завершена на 1,8 млн гектаров площадей, или 82% от плана. Намолочено 3,95 млн тонн зерна со средней урожайностью 28,7 центнера с гектара. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

Как отмечает пресс-служба руководителя РТ, совещание в режиме видеоконференции со всеми районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Марата Зяббарова, две прошедшие недели оказались благоприятными для уборочной кампании. Так, в республике полностью завершилась уборка гороха, на финишную прямую вышел обмолот озимой пшеницы. Урожайность первого составила 17,9 центнера с гектара, второй — 31 ц/га.

Постепенно районы завершают уборку зерновых. За прошедшую неделю работы закончили Атнинский район — собрано 60 тысяч тонн, урожайность составила 34 ц/га, Спасский район — 99 тысяч тонн и 28,5 центнера с гектара, Мамадышский район — 90 тысяч тонн с урожайностью 30,3 ц/га, а также Алькеевский район, где собрано более 100 тысяч тонн с урожайностью 23,9 ц/га.

Однако в части муниципалитетов уборочная завершена менее чем на 70%. Самый низкий показатель — 61% отмечен в Азнакаевском районе. Далее следуют Актанышский и Агрызский — по 66%, Верхнеуслонский и Черемшанский — по 67%, Лениногорский — 68% и Тукаевский — 69%.

Также аграрии продолжают уборку рапса, урожайность которого превышает 21 ц/га, и копку сахарной свеклы — 425 ц/га. Министр сельского хозяйства и продовольствия уточнил, что на двух сахарных заводах Татарстана началась переработка сырья. Всего планируется собрать порядка 2 млн тонн свеклы. По последним данным, переработано 80 тысяч тонн, произведено 7,5 тыс. тонн сахара.

Кроме того, в Татарстане подходят к концу оптимальные сроки сева озимых культур. Работы выполнены на 58% площадей, причем в двух районах — Сабинском и Атнинском — на 100%. Осталось засеять еще порядка 210 тысяч гектаров.