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«Убивали мирных и пленных»: захваченным в Мариуполе боевикам «Азова» вынесли приговор
Верховный суд ДНР приговорил двух военнослужащих полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Андрея Богдана и Станислава Дутова к 27 и 25 годам заключения соответственно за убийство мирного жителя Мариуполя.
По данным СК РФ, в апреле 2022 года в Мариуполе замком одной из рот вышеназванного подразделения Дутов приказал расстрелять задержанного на улице местного жителя, который не являлся участником вооруженного конфликта и не представлял опасности для военнослужащих ВФУ. Исполнили приказ оператор-наводчик БТП Богдан и наводчик-РТЛГ Максим Овчаренко (ранее осужден за данное преступление).
Отметим, что Андрей Богдан причастен к другому эпизоду. Он принимал участие в расстреле, который сам инициировал, раненного военнослужащего ДНР, плененного в Мариуполе.
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