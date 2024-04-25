«Убивали мирных и пленных»: захваченным в Мариуполе боевикам «Азова» вынесли приговор

Верховный суд ДНР приговорил двух военнослужащих полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Андрея Богдана и Станислава Дутова к 27 и 25 годам заключения соответственно за убийство мирного жителя Мариуполя.

По данным СК РФ, в апреле 2022 года в Мариуполе замком одной из рот вышеназванного подразделения Дутов приказал расстрелять задержанного на улице местного жителя, который не являлся участником вооруженного конфликта и не представлял опасности для военнослужащих ВФУ. Исполнили приказ оператор-наводчик БТП Богдан и наводчик-РТЛГ Максим Овчаренко (ранее осужден за данное преступление).

Отметим, что Андрей Богдан причастен к другому эпизоду. Он принимал участие в расстреле, который сам инициировал, раненного военнослужащего ДНР, плененного в Мариуполе.