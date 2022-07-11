Убив друга, житель РТ перенес его в ванну и пытался отмыть кровь, но его поймала экс-жена

Инцидент произошел накануне ночью в одной из квартир на улице Гоголя в Зеленодольске. По предварительным данным, 45-летний хозяин квартиры выпивал с двумя приятелями. В какой-то момент он поссорился с 42-летним знакомым и зарезал его ножом.

После убийства мужчина перенес тело в ванную и попытался замыть следы крови, но в этот момент в квартиру пришла его бывшая супруга, которая нашла тело и сразу позвонила в полицию.

Мужчину задержали, в скором времени его заключат под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.