Убить или жизнь подарить: как написанная в РТ книга помогает беременным сделать выбор

Статистика вещь упрямая, и она гласит, что рождаемость в Татарстане падает

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

18 историй со счастливым концом

Статистика вещь упрямая, и она гласит, что рождаемость в Татарстане падает. Государство старается изо всех сил: пособия, материнский капитал, льготы и земли многодетным. Но, как оказалось, не только финансовая, но и моральная поддержка нужна женщинам, чтобы испытать счастье материнства. Помогают будущим мамам в Центре защиты семьи, материнства и детства «Умиление». Здесь работают с теми, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации с маленькими детьми на руках. Здесь же поддерживают беременных, которые по тем или иным причинам раздумывают, не сделать ли аборт.

В женских консультациях женщин, для которых беременность оказалась нежелательной, в первую очередь отправляют на консультацию к психологу. В «Умилении» работают несколько таких специалистов. Через них прошло немало женщин, оказавшихся перед тяжелым выбором. Все эти истории собрали в книгу, назвали ее «Маленькое и такое большое чудо».

В книге собраны истории женщин разного возраста. Как показывает жизнь, даже в 51 год можно забеременеть и стать счастливой мамой. В книге собраны 18 историй – каждая начинается трагично, но все они со счастливым концом.

В книге «Маленькое и такое большое чудо» собраны истории женщин разного возраста Фото: vk.com/czm_umilenie

«Беременность – это уже живой человек»

Например, в книге рассказана история тяжелой судьбы 40-летней Анны. Она – настоящий боец. Прошла через череду трудностей, но не сломалась. Сейчас она мама семерых детей.

«В юности ее бросил молодой человек, узнав о беременности. У самой Анны мама умерла давно, и она всю жизнь прожила с отцом, братом и мачехой. Родные настаивали на аборте. Но Анна была непреклонна. И судьба ее переменилась к лучшему. Подруга познакомила с мужчиной, у которого была дочь-подросток от первого брака. Отношения быстро сложились, образовалась новая семья. Через какое-то время в семье появились две приемных девочки-сестренки – их мама была наркозависимой. Но спустя годы муж пристрастился к алкоголю и умер», – рассказывается в книге.

Но Анна вскоре снова вышла замуж – ее избранником стал брат матери приемных девочек-сестренок, фактически он их дядя. Но увы – несчастья не оставили женщину. Совместный ребенок в новом браке родился с букетом заболеваний. Во время беременности женщину настраивали на аборт, но она и в этот раз была непреклонна.

«Я категорически против абортов, потому что беременность – это уже живой человек. Не осуждаю тех, кто решается на аборт, но понимаю, что сама не решилась бы. За эти годы поняла, что я – сильный человек. Любая женщина сильна и может принимать решения, слушая свой внутренний голос! Да, в какие-то моменты тяжело выдержать давление окружающих, но возможно. И вот что я хочу сказать женщинам: не бойтесь. Честно скажу, что с появлением каждого ребенка и духовный мир, и материальное благосостояние растут», – говорит героиня книги.

«Сейчас есть инициатива по выводу абортов из частных клиник. В государственном секторе стараются организовать работу психологов, соцработников и даже юристов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Даже когда женщина уверена, что не сделает аборт, для нее очень важна поддержка близких»

Книга оказалась настолько популярной, что первый тираж в тысячу экземпляров начали запрашивать из других регионов страны. Все книги разлетелись, пришлось издавать второй тираж, сегодня книга приносит пользу в 44 регионах.

«Беременность – это такое состояние, когда по физиологическим причинам и уровню гормонального фона женщина тревожится и за свое будущее, и за будущее ребенка. Она переживает, сможет ли она его воспитать, хватит ли ей внутренних ресурсов. Поэтому даже когда женщина твердо уверена, что никогда не сделает аборт, для нее очень важна поддержка близких. Ей важно и приятно получать заботу со стороны ближайшего окружения. А если ситуация такая, что она не знает, справится ли она? Если стоит вопрос, нужно ли сохранять беременность? Нужен ли ей этот ребенок? К сожалению, бывают разные ситуации, когда в голову женщине приходят такие мысли», – рассказывает руководитель центра «Умиление» Элина Белянкина.

В такой ситуации помощь решает важную роль. Это может быть поддержка не только родных, но и просто того, кто оказался рядом в подходящий момент и нашел правильные слова, отмечает она.

«Это может быть и психолог в женской консультации. Поскольку сейчас, как мы знаем, есть инициатива по выводу абортов из частных клиник. В государственном секторе стараются организовать работу психологов, соцработников и даже юристов. Эта помощь бывает очень кстати, потому что зачастую женщине бывает не с кем поделиться своими проблемами, которые толкают ее на отчаянный шаг. Эти специалисты могут дать ей совет, рассказать о мерах поддержки, о которых она может не знать. В том числе это помощь от различных некоммерческих благотворительных организаций. Были случаи, когда минимальные меры поддержки, даже такие как покупка зимних сапог, которых у женщины не было, давали шанс ребенку на жизнь. Безусловно, когда женщине протягивают руку помощи, это дает для нее большую опору в жизни», – поделилась Элина Белянкина.

Книга «Маленькое и такое большое чудо» – один из помощников сотрудников и психологов «Умиления». Спросом она всегда пользуется, вот только экземпляров уже не осталось. Сейчас в центре собирают средства на то, чтобы напечатать третий тираж. Книгу уже ждут во многих регионах России.

Одним из авторов книги стала Оксана Бирюкова. Для нее эта тема словно оголенный нерв Фото: vk.com/pero888

«Я очень хотела донести до женщин, насколько это большой дар – иметь детей»

Одним из авторов книги стала журналист и преподаватель кафедры журналистики Российского исламского института Оксана Бирюкова.

Длительное время она не могла забеременеть и несколько лет провела в мучительных ожиданиях.

«Разница между первой и второй дочкой у меня 13 лет, и не потому, что у меня второй муж. Муж один и тот же. Просто когда мы захотели второго ребенка, у нас долго не получалось. Я очень просила небеса, чтобы мы стали родителями во второй раз. Я очень хотела донести до женщин, которые стоят перед репродуктивным выбором, насколько это большой дар на земле иметь детей. Возможно, женщина в сложный момент времени это не осознает», – считает Оксана Бирюкова.

Каждую историю она словно пропускала через себя, пытаясь понять, что двигало женщиной в момент, когда она стояла перед выбором – рожать или делать аборт.

Только в 37 лет Оксана родила вторую дочку. Говорит, что второй декрет изменил ее жизнь. У нее появились новые проекты, связанные с материнством. Она даже написала книгу «Мамы меняют мир».

«Все получилось спонтанно. Будучи журналистом, я не могла оставить свою деятельность. Мне хотелось показывать миру интересных людей. В своей книге я собрала интервью с мамами, которые находились в декрете и совмещали его с самореализацией. Позже, когда я уже познакомилась с центром “Умиление”, у нас появилась общая идея объединить истории женщин, которые находятся перед выбором – оставлять ребенка или делать аборт. Присылали их подписчики, рассказывали знакомые, подопечные центра», – вспоминает Оксана.

Параллельно Оксана стала участвовать в различных мероприятиях и рассказывать о том, как прекрасно быть мамой. А еще у нее есть научные статьи, связанные с освещением темы демографии в СМИ.

«Если меня зовут выступить перед будущими мамами, я всегда соглашаюсь. Иногда женщине достаточно, чтобы на ее пути встретился нужный человек для поддержки, и кто знает, может, этим человеком в какой-то момент буду я», – говорит она.

Решения часто принимаются в моменте – иногда оно оказывается неподходящим, сложным Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эта книга – хороший инструмент, когда до женщины невозможно достучаться»

В книге «Маленькое и такое большое чудо» нет каких-то нравоучений, каких-то методик, просто есть истории из жизни, которые дополняются комментариями психологов и врачей.

«Разные специалисты говорили нам, что эта книга – хороший инструмент в том случае, когда до женщины невозможно достучаться. Но через текст она ловит эмоции наших героинь и проникается. Мне запомнилась история женщины, которую отговаривала рожать ее же мама. Женщина эта была многодетная, и мама ей постоянно твердила: “Подумай о себе, куда тебе столько детей”, а по прошествии времени начала говорить совсем другое и, вспоминая беременность дочери, стала отказываться от своих слов, мол, я такого не говорила. Теперь она радуется внукам, всегда ждет всех в гости», – приводит пример журналист.

Оксана считает, что решения часто принимаются в моменте – иногда он оказывается неподходящим, сложным. Может быть даже просто плохое настроение. Но именно этот момент может решить будущее.

«Считаю, что в центре “Умиление” делают великое дело: в сложный момент женщине дают кров, поддержку, еду. И дальше, как показывает практика, все налаживается. Она встает на ноги, находит спутника жизни. Главное – пережить кризисный момент», – говорит Оксана Бирюкова.

«В центре “Умиление” делают великое дело: в сложный момент женщине дают кров, поддержку, еду» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

История, которая тронула больше всего Оксану, – о женщине, которая, понимая, что ребенок родится с отклонениями, все-таки решила рожать.

«Она говорит, что жалеет не о том, что оставила ребенка, а о том, что раньше не пришла к Богу. Часто через беременность женщины приходят к чему-то новому: к новым решениям, осознаниям, новым проектам. То есть вместе с ребенком приходит волшебство. Поэтому во время беременности женщине нужно сказать – это не конец твоей жизни, а начало новой», – уверена журналист.

Сейчас в «Умилении» готовят вторую книгу – для мам, которые уже родили и на этапе материнства сталкиваются со сложностями.

«Сначала им нужно принять правильное решение, чтобы оставить жизнь, а потом они столкнутся со сложностями, особенно в первое время. Это и финансовые, и психологические трудности. Выгорание, проблемы с жильем. Поэтому важно и на этом этапе поддержать женщину, объяснить ей, что это все временно. Есть миллион историй, когда это решается, может, не легко и быстро, но решается, и в книге как раз в подтверждение тому будут живые истории», – говорит Оксана.

«С 2019 года продолжается тенденция к снижению рождаемости. Если в 2018 году родилось 30 543 ребенка, то далее ежегодно это число сокращается» Фото: © «Татар-информ»

Растет число разводов, снижается рождаемость

По словам заведующей отделом Центра мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений, ведущего научного сотрудника Центра исламоведческих исследований Академии наук РТ Гузель Галиевой, в 2021 году показатели смертности достигли максимальных значений – выросли до отметки в 30 тысяч умерших за год.

Сейчас это число снизилось до 26 тысяч человек в год. Но рождаемость увеличиться пока не стала. Эти данные «Татар-информу» предоставили Татарстанстат и Управление ЗАГС РТ.

«С 2019 года продолжается тенденция к снижению рождаемости. Если в 2018 году родилось 30 543 ребенка, то далее ежегодно это число сокращается», – говорит Гузель Галиева.

В 2019 году родились 25 121 человек;

в 2020-м – 23 573 человека;

в 2021-м – 23 305 человек;

в 2022-м – 20 864 человека;

в 2023-м – 20 711 человек.

«В связи с этим мы можем наблюдать убыль населения Республики Татарстан, которая в январе – июле составила 4 348 человек. В качестве причин снижения рождаемости можно назвать тот факт, что рожденные в демографической яме, достигли репродуктивного возраста, в связи с чем и рождаемость стала низкая. Также поздние рождения – возраст первородящих женщин с каждым годом увеличивается», – рассказала Гузель Галиева.

Население Татарстана идет на спад по многим причинам: будущие родители откладывают рождение детей на неопределенный срок. Еще одна из проблем – чайлдфри, современная «мода» на нежелание иметь детей и жить в свое удовольствие.

Снижаться начало и количество браков. За 9 месяцев этого года было создано на 523 семьи меньше, чем за такой же период в прошлом году. Разводы же продолжают расти: за 9 месяцев 2022 года насчитали 10 785 разводов, в этом году – 10 877.

«На наш взгляд, тенденция к снижению количества браков связана с существующей в современном обществе популярностью на сожительство, свободные отношения без обязательств», – поделилась Гузель Галиева.