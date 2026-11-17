В Казани на новом процессе над бывшим лидером ОПГ «Хади Такташ» Раджой заслушали свидетельницу убийства совладельца «Пражского клуба» Сергея Кривошеева. Ирина Буянская рассказала, как на ее глазах расстреляли мужа, державшего на руках маленькую дочь, и почему после его гибели с ней связался Айрат Миннуллин.





Фото: Кирилл Гумиров / © «Татар-информ»

«Сережа, что с тобой?»

В Московском районном суде Казани рассматривается новое дело бывшего лидера ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова, известного как Раджа. Для участия в процессе его этапировали в Казань из колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненное заключение за другие преступления.

Вместе с лидером банды на скамье подсудимых еще один пожизненно осужденный участник ОПГ «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик, а также двое предпринимателей – Вадим Сошников и Рафаиль Хамдеев.

Речь в суде идет об убийстве предпринимателя, совладельца «Пражского клуба» (ресторан в Казани) Сергея Кривошеева, которого в 1998 году расстреляли в упор в подъезде собственного дома. Сегодня в суде допросили его гражданскую супругу Ирину Буянскую, которая стала свидетельницей преступления и признана потерпевшей по делу.

«Сергей шел впереди меня по лестнице. Я шла позади с пакетами, а он нес на руках нашу дочь Жанну. Мы были уже на середине лестницы, когда сзади хлопнула дверь. Я обернулась и увидела, как по лестнице за нами бежит человек. В вытянутой руке он что-то держал, послышались хлопки. Это не было похоже на выстрелы, скорее на хлопушку», – рассказала женщина.

Сначала она не поняла, что в руке нападавшего был пистолет. До этого она слышала выстрелы только в кино, но раздавшиеся в подъезде хлопки были совсем на них не похожи. Женщина даже не сразу осознала, что стреляют в нее и ее мужа.

«В какой-то момент преследователь поравнялся со мной на лестнице, он посмотрел мне в глаза, и я увидела, что это пистолет. Меня охватил ужас, и я побежала. Пока я бежала, я слышала эти хлопки», – рассказала Ирина Буянская.

Ирина бросилась вверх по лестнице, оставив позади мужа с дочерью на руках. Она стучала в двери квартир и звала на помощь, но никто не открыл. Услышав, как вновь хлопнула дверь подъезда, женщина спустилась.

«Я увидела, как Сергей лежал на площадке возле лифтов. Рядом лежала Жанна. Было очень тихо. Сначала я подумала, что они все умерли. Я взяла на руки ребенка, она оказалась жива. Потом я подошла к мужу, спросила: «Сережа, что с тобой?» Он не отвечал, только хрипел», – рассказала потерпевшая.

Крови вокруг Кривошеева не было видно. Как выяснилось позже, ее впитал пуховик, в котором он был в тот день. Взяв ребенка на руки, Буянская на негнущихся ногах вышла из подъезда и добралась до расположенного неподалеку отделения полиции. Однако рассказать о случившемся она никак не могла: женщину била сильная дрожь, и она с трудом подбирала слова.

«Тогда полицейский дал мне пощечину и потряс. Это привело меня в чувство, и я рассказала, что произошло. Двое сотрудников сразу побежали в подъезд. А я вдруг увидела, что по руке у Жанны течет кровь. На одном из пальцев на руки отсутствовала кожа. Мы поехали в больницу», – рассказала Буянская.

Фото: Кирилл Гумиров / © «Татар-информ»

«Лица не разглядела»

По версии следствия, в 1998 году к Радику Галиакберову обратился неустановленный заказчик, предложивший 50 тыс. долларов за убийство предпринимателя Сергея Кривошеева. Галиакберов согласился и поручил организовать убийство Ринату Фархутдинову, одному из лидеров ОПГ «Хади Такташ».

О том, кто мог стоять за убийством, Буянская не знала. Сегодня в суде она заявила, что Галиакберова и Фархутдинова видит впервые. Не смогла женщина разглядеть и лицо стрелявшего: на нем была шапка, а воротник олимпийки или свитера был натянут выше носа.

По версии следствия, Кривошеева застрелил ныне покойный Анатолий Новицкий, которого также обвиняли в покушении на генерального директора КСК «УНИКС». К убийству предпринимателя его, как полагает следствие, привлек Фархутдинов.

Фото: Кирилл Гумиров / © «Татар-информ»

«Сумма пойдет в зачет долга»

По словам Буянской, незадолго до убийства в окружении Кривошеева появился Айрат Миннуллин. После гибели предпринимателя он связался с Ириной и предложил оплатить похороны. О Миннуллине женщина и раньше слышала от мужа. Сергей рассказывал ей, что тот предлагал ему за крупную сумму получить должность руководителя Пенсионного фонда республики.

«Со слов Сергея я знала, что Айрат за взятку предлагал ему купить должность председателя Пенсионного фонда республики. Сергей сказал, что отдал за это деньги, но точную сумму не сказал», – рассказала свидетель.

После похорон Миннуллин вновь связался с Буянской и поинтересовался, кто был должен деньги ее мужу. По словам потерпевшей, он настойчиво требовал передать ему долговые расписки, обещая поделиться деньгами, которые удастся вернуть.

«Сначала он сказал, что поделится, а потом, когда я уже начала спрашивать, он сказал, что Сергей был ему должен и эта сумма пойдет в зачет долга», – рассказала потерпевшая.

Сейчас Айрат Миннуллин, бенефициар одной из крупнейших строительных компаний Татарстана «Волгадорстрой», находится под стражей. Его обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей при строительстве участка трассы М-12.