Убийство миллиардера из трущоб: как аукнется Израилю ликвидация главы политбюро ХАМАС

Исмаил Хания присутствовал в Тегеране на церемонии приведения к присяге нового президента Ирана Масуда Пезешкиана

Фото: © Марат Абулхатин / РИА Новости

Ночное убийство

Израиль остался верен своей «доктрине» – убивать своих противников без суда и следствия в любой точке земного шара.

Убийство произошло нарочито демонстративно: Исмаил Хания присутствовал в Тегеране на церемонии приведения к присяге нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Вечером он встретился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи вместе с лидером «Исламского джихада» Зиадом Нахалом.

А ночью по его резиденции в Тегеране нанесли авиаудар, в результате которого погиб Исмаил Хания и один из его телохранителей.

Ликвидация Хании – это еще и пощечина для Тегерана. Получается, что иранцы не смогли обеспечить безопасность своему почетному гостю. А еще это удар по суверенитету Ирана, потому что атака произошла на территории столицы страны.

В том, что это сделал Израиль, сомневаться не приходится. Так, министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху, комментируя смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, издевательски заявил, что «это правильный способ очистить мир от этой скверны».

Масуд Пезешкиан заявил, что виновные в убийстве главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании пожалеют о содеянном Фото: © Марат Абулхатин / РИА Новости

Реакция в мире

Высший совет национальной безопасности Ирана провел экстренное заседание после инцидента. Итогом заседания ожидается выработка плана ответных действий в отношении Израиля. И практически нет сомнения, что они будут военными.

Только что приведенный к присяге новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что исламская республика будет защищать свой суверенитет. Таким образом он дал понять, что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке из-за действий Израиля неминуема.

Масуд Пезешкиан также заявил, что виновные в убийстве главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании пожалеют о содеянном.

«Террористы-оккупанты пожалеют о своем трусливом действии», – сказал Пезешкиан.

МИД РФ призвал к сдержанности все стороны и отказу от шагов, которые могут привести к деградации обстановки после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Фото: mid.ru

МИД РФ резко осудил акт международного терроризма

«Гибель главы политбюро ХАМАС — абсолютно неприемлемое политическое убийство, которое приведет к дальнейшей эскалации напряженности в регионе», – говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Кроме того, МИД РФ призвал к сдержанности все стороны и отказу от шагов, которые могут привести к деградации обстановки после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

«Не вызывает сомнений, что убийство Исмаила Хании крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между ХАМАСом и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа», – так МИД России высказался о влиянии этого убийства на переговорный процесс о мире на Ближнем Востоке.

Между тем Китай так же решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС, заявили в МИД КНР. Министерство «подтверждает, что это убийство и безрассудное поведение Израиля, постоянно совершающего нападения на мирных жителей в Газе, приведут к погружению региона в хаос и подорвут шансы на мир»

МИД Турции решительно осудил Израиль: «Мы осуждаем убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате подлого покушения в Тегеране. Мы выражаем соболезнования палестинскому народу, который принес в жертву сотни тысяч мучеников, подобных Хании, чтобы мирно жить на своей родине под крышей собственного государства. Это еще раз продемонстрировало, что правительство Нетаньяху не намерено добиваться мира. Это нападение также направлено на то, чтобы перевести войну в Газе в региональное измерение. Если международное сообщество не предпримет действий, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с гораздо более серьезными конфликтами. Турция будет продолжать поддерживать справедливое дело палестинского народа».

Примечательно, что западные страны не проявили никакого сочувствия к убитому Исмаилу Хании и уж тем более не осудили произошедшее. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поможет защитить Израиль в случае нападения, одновременно работая над снижением напряженности в регионе после гибели Хании в Иране, сообщает Reuters.

Исмаил Хания занимался сбором средств для ХАМАС. Его личное состояние, по данным New York Post, было равно примерно 4 миллиардам долларов Фото: © Марат Абулхатин / РИА Новости

Кем был Исмаил Хания

Исмаил Хания родился 29 января 1963 года в трущобах лагеря палестинских беженцев аль-Шати в секторе Газа. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по специальности «литература». После освобождения из тюрьмы основателя движения ХАМАС шейха Ясина в 1997 году стал его секретарем.

В сентябре 2003 года ранен в результате израильского авиаудара. 16 февраля 2006 года ХАМАС выдвинула кандидатуру Исмаила Хании на пост премьер-министра автономии. 20 октября 2006 года в секторе Газа было совершено покушение на премьер-министра Исмаила Ханию со стороны активистов ФАТХа. Кортеж был обстрелян боевиками из стрелкового оружия.

10 апреля в результате удара армии Израиля в секторе Газа погибли трое сыновей (Хазим, Эмир и Мухаммед) и четверо внуков Исмаила Хании.

«Мы говорим Израилю, что он не получит за столом переговоров того, чего не может получить с помощью разрушений и резни. Кровь моих сыновей не более ценна, чем кровь других наших людей, погибших в Газе. Мои дети пожертвовали своими жизнями ради освобождения Иерусалима и Аль-Аксы (мечеть на Храмовой горе Иерусалима, –прим. Т-и)», – сказал Хания в эфире телеканала Al Jazeera.

Хания отметил, что 60 членов его семьи погибли на войне и для него между ними и другими представителями палестинского народа нет никакой разницы.

Исмаил Хания занимался сбором средств для ХАМАС. Его личное состояние, по данным New York Post, было равно примерно 4 миллиардам долларов. Это состояние, опять-таки по данным New York Post, он сколотил благодаря большим потокам помощи, которую мир передает палестинцам. Понятно, что история про миллиарды – это с подачи западных СМИ. Так ли это было на самом деле – большой вопрос, если учесть, что его дети проживали на территории сектора Газа в лагере беженцев, что было, мягко говоря, небезопасно.

Сам Исмаил Хания вынужденно жил в катарской Дохе – Государственный департамент США признал его террористом в 2018 году, а 20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордер на арест Исмаила Хании. Израиль же вел за ним многолетнюю охоту – и они довели свою охоту до конца.

Израильтяне от своей безнаказанности просто потеряли всяческие берега, что и показывает это убийство Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Последствия убийства

Как уже высказался российский МИД, убийство политика приведет к дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Так что надежды на мирное урегулирование на Ближнем Востоке стали просто призрачными.

В последнее время Исмаил Хания активно перемещался по Ближнему Востоку в качестве переговорщика по соглашению о прекращении огня. Эксперты называли его политическим и дипломатическим фронтом ХАМАС. Теперь путь к переговорам, можно сказать, отрезан террористическими действиями израильтян. Впереди только очередная вспышка насилия в регионе, в которую неминуемо будет втянут напрямую Иран, а также опосредствованно Турция.

Израильтяне от своей безнаказанности просто потеряли всяческие берега, что и показывает это убийство. Им сходит с рук кровавый массовый геноцид палестинцев в секторе Газа и авиаудары по соседним странам. А где санкции? А где осуждение его действий Западом? Почему израильтян никто не заставляет выступать под белым флагом и без гимна на парижской Олимпиаде? Почему им все сходит с рук?

Вопросы риторические, но в мире их начинают задавать все чаще и чаще. Этим убийством Израиль, по сути, высек сам себя. Все больше и больше жителей Земли начинают понимать, что безнаказанность террора имеет под собой западных покровителей, которые руководствуются двойными стандартами по отношению к не признавшим их гегемонию странам.