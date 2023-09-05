Убийственное большинство и «динамо-машина» Билла: как «Ак Барс» рассчитался с «Трактором»

«Ак Барс» одержал вторую победу в сезоне, переиграв в Казани «Трактор», – 5:3

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Монструозное большинство и пятак убили притязания «Трактора»

Много крови попили челябинцы «Ак Барсу» нынешним летом. Целых три раза пришлось сходиться командам в предсезонной подготовке, и два из трех раз «Трактор» брал верх. Причем однажды в финале казанского предсезонного турнира.

И сегодня казанцам нужно было окончательно показать, кто на Востоке «Батя». Вот только началось все по знакомому сценарию Кубка TANECO. Уральцы настреляли две шайбы, воспользовавшись не слишком уверенной игрой голкипера казанцев. И казалось, что все снова идет к поражению от главных конкурентов. В итогах первого матча с ЦСКА мы заранее стелили соломку и предупреждали, что уверенная победа над ЦСКА – не показатель. С «Трактором» будет сильно сложнее. Так и оказалось.

После игры герой встречи Дмитрий Яшкин, отвечая на вопрос, в чем отличия от многочисленных предсезонных встреч, намекнул, что летом команда была под нагрузками, поэтому вспоминать летнюю историю уже не стоит.

«Думаю, они [«Трактор»] играли так же. Просто наше физическое состояние было немного разное. Я бы особо не смотрел на те игры, а сегодня, хотя и начали не очень уверенно, поборолись и довели дело до победы», – рассуждал Яшкин.

Важнейшую роль в этой мощной волевой победе «Ак Барса» сыграли два ключевых компонента – наглая и уверенная игра на пятаке и стопроцентная реализация большинства. Челябинцы позволили себе заработать всего 4 минуты штрафного времени, и то под самый конец матча. Но даже этого вполне хватило, чтобы казанцы буквально «похоронили» притязания гостей во вчерашнем матче на то, чтобы увезти из Казани хотя бы балл.

«Проиграли пятак – проиграли игру», – признавал наставник «Трактора» Анвар Гатиятуллин Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Понимали, что у соперника мощная атака, поэтому важным было правильно сыграть, но мы в каких-то моментах этого не сделали. Проиграли пятак – проиграли игру», – признавал после игры наставник «Трактора» Анвар Гатиятуллин. – Соперник воспользовался своими сильными сторонами, а мы упустили нить игры».

Если вспомнить, какая реализация большинства была в прошлой игре с «армейцами», тенденция не может не радовать. Две из пяти шайб были заброшены в большинстве в Москве, и столько же в этот раз. Разница лишь в том, что на этот раз довели свое большинство до совершенства и реализовали все предоставленные возможности. Серьезная заявка на лучшее большинство в лиге.

Петров в первой тройке с Сафоновым и Радуловым. Что?

Максимально неожиданно выглядела первая тройка нападения «Ак Барса», когда клуб огласил состав за час до игры.

Кирилл Петров, который не остался без своей порции критики в межсезонье, не просто вернулся в состав, но и вышел в топ-6 в связке с Радуловым. А вот тот факт, что Евгений Свечников оказался вне состава – вполне ожидаемо. Его форма оставляет желать лучшего, и желательно бы пока ему набирать ее как минимум не в топ-6 нападающих.

Возвращаясь к фигуре Петрова, скажем сразу – эксперимент не удался. Ничего для партнеров казанский воспитанник не создал, много катался вхолостую и стал получать все меньше игрового времени.

Уже после игры корреспондент «ТИ-Спорт» постарался уточнить, что сам наставник «Ак Барса» думает о таком сочетании. Тот в привычной для себя манере ответил расплывчато, но постарался увести беседу в позитивное русло.

«Петров давно не играл, ему, конечно, было сложновато. В целом ребята стараются, выполняют игровое задание. Радулов вообще такую работу огромную выполняет – ведет за собой не только тройку, но и всю команду», – рассуждал Билялетдинов.

В первом звене с Радуловым и Сафоновым вышел Кирилл Петров Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Радулов-то действительно делает огромную работу, и ни одного неодобрительного слова в его сторону сказать язык не повернется. Вот только свою единственную шайбу сегодня капитан забрасывал, когда играл совсем с другими людьми – все с теми же ребятами из второго звена. Вездесущий Яшкин сделал для него гол. Свою шайбу в московской встрече кэп также забивал с передачи представителя «соседнего» второго звена Вадима Шипачева. С теми партнерами, что Александру предлагают, пока не вывозят. И это касается не только Петрова.

Второе звено стало «динамо-машиной» казанской команды

Именно вторая тройка нападения на старте этого сезона не только успевает раздавать ассисты и спасать статистику Радулова, но и буквально тащит результат «Ак Барса» на себе.

Посмотрите, как преобразовался Дмитрий Кагарлицкий с началом регулярного чемпионата. Сколько критики он словил за нынешнее лето. Но с началом сезона у него шикарный старт – две шайбы в двух матчах, причем обе очень важные, открывающие казанский счет. За два матча у него уже три (2+1) очка, что уже в три раза больше, чем за всю предсезонку.

У центрфорварда Вадима Шипачева четыре (1+3) очка. Он полностью подтверждает славу лучшего распасовщика «Ак Барса» и КХЛ в целом.

Не говоря уже о пока что лучшем бомбардире команды Дмитрии Яшкине. У него уже пять очков в двух матчах (3+2), и сбавлять обороты в ближайших матчах с командами уровня «Сочи» и «Куньлуня» он точно не будет. Уже на первой домашней игре официального сезона на трибунах слышны скандирования имени хоккеиста. Что же будет дальше? Учитывая статистику Дмитрия прошлого сезона – 69 (45+24) очков в 81 игре, он идет даже с опережением своего питерского графика.

На троих у Кагарлицкого, Шипачева и Яшкина уже 12 очков в двух играх сезона Фото: ak-bars.ru

Пока что «экс-динамовская формула» остается самой главной силой в этой сборке «Ак Барса». В отличие от звена Радулова, которое постоянно терпит метаморфозы, тройка Шипачева сохраняла свою структуру, даже когда какой-то винтик в ней летом не работал. И за эту выдержку сейчас воздается: именно эта тройка сейчас – «динамо-машина» команды, которая делает для нее результат.

«Мы – «Ак Барс», нас не остановить». Где-то мы это уже слышали

Отдельной строкой хочется отметить задумку медиацентра «Ак Барса» повторить прошлогодний опыт с проведением матча «в татарском стиле». Все, в общем-то, вышло, как всегда ярко. А празднование победы на трибунах под культовую композицию Салавата Фатхетдинова «Мин яратам сине Татарстан» уже стало приятной традицией «Татнефть Арены».

Однако с анонсом к событию сразу что-то пошло не так. Дамир Жафяров в кадре сначала называет распространенные татарские слова, а завершает свой призыв прийти и поддержать команду фразой «Мы – «Ак Барс», нас не остановить».

Вот только любой болельщик, который интересуется казанским спортом, прекрасно знает, что это всего лишь переделанная знаменитая речевка фанатов футбольного «Рубина», которая стала звучать на «Центральном» еще в золотом 2008-м году, когда казанский клуб действительно летел к чемпионству, не замечая сопротивления.

Судя по всему, в «Ак Барсе» окончательно пришли к выводу, что все попытки с акциями а-ля «Айда, «Ак Барс» или тяжело воспринимаемый «843» так и не прижились у болельщиков, как часть их культурного фанатского кода, и просто решили пойти по проверенному пути «Рубина».

Песня «Мин яратам сине Татарстан» после каждой победы уже стала приятной традицией «Татнефть Арены» Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Только, как правило, такие истории работают, когда изменения приходят снизу – из среды самих болельщиков, а не наоборот. Да и заимствование чужой, пусть и соседской, идентичности нельзя отметить в позитивном ключе. «Мы – «Рубин», нас не остановить» – лозунг, который навсегда будет ассоциироваться с золотыми годами Курбана Бердыева, Сергея Семака, Домингеса и Ансальди.

Отделу по работе с болельщиками «Ак Барса» стоит получше поразмышлять над идеями, которые также смогут стать многолетней традицией хоккейных фанатов. То же «Мин яратам, сине Татарстан» – ну чем не лучшая фраза, которую можно сделать частью культурного кода любого болельщика «барсов»?

Фото на анонсе: ak-bars.ru