Убийцу рэпера Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению

За убийство американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году 63-летний Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис приговорен к пожизненному тюремному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 40 лет. Такой вердикт вынес суд в Лас-Вегасе, передает телеканал CNN.

Судью Карли Кирни, по ее собственным словам, не впечатлили звучавшие во время тянувшегося три года судебного процесса заверения обвиняемого, что он оставил прошлое позади и стал другим человеком. Она напомнила, что никто не может убить человека, а потом сделать вид, «будто ничего не произошло».

Еще в августе Дэвис был признан виновным в убийстве первой степени за организацию убийства Шакура. Судья решила зачесть ему 731 день, уже отбытый в заключении, что сократит для него срок ожидания УДО с 40 до 38 лет. Впрочем, с учетом возраста осужденного для него этот вопрос носит скорее теоретический характер.

Согласно версии обвинения, 7 сентября 1996 года Дэвис, будучи тогда лидером банды Southside Compton Crips, решил организовать нападение на Шакура в отместку за драку между людьми из окружения рэпера и своим племянником Орландо Андерсоном после боксерского поединка в лас-вегасском отеле MGM Grand.

Той же ночью артист получил пулю, когда ехал в автомобиле со своим продюсером Мэрионом «Сьюдж» Найтом, и скончался через шесть дней. Раненый в голову Найт выжил.

В сентябре 2025 года сообщалось, что «Киффи Ди» заявил суду: убийство Шакура и Найта ему заказал другой рэпер – Пи Дидди (Шон Комбс), пообещав за преступление 1 млн долларов. Позднее выяснилось, что Пи Дидди якобы использовал упоминание об убийстве коллеги, чтобы заставить замолчать одну из жертв изнасилования.