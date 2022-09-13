Убийце Джона Леннона уже в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

В Соединенных Штатах убийце легендарного музыканта Джона Леннона, участника группы The Beatles, Марку Чепмену уже в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на информацию Департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк.

По словам представителей департамента, 67-летний Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа. Следующее подобное слушание может состояться в феврале 2024 года.

Стенограмма заседания комиссии еще не опубликована, но известно, что ранее убийца Леннона выражал раскаяние на слушаниях по вопросу досрочного освобождения. В 2020 году он назвал свои действия «отвратительными» и сказал, что у него не будет жалоб, если его решат оставить в тюрьме до конца жизни.

Марк Чепмен убил Джона Леннона 8 декабря 1980 года. Он пять раз выстрелил музыканту в спину, когда тот возвращался из студии Hit Factory в Нью-Йорке вместе с женой Йоко Оно. Леннон скончался от потери крови. Чепмен не пытался покинуть место происшествия, в момент задержания он читал роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».



До совершения преступления будущий убийца лечился от депрессии. В ходе следствия он признался, что также планировал убить актрису Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди, вдову Президента США Джона Кеннеди. Чепмена признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению с правом просить об условно-досрочном освобождении через 20 лет.