«Убеждал вкладываться в недвижку»: Казанца судят за обман приятелей-инвесторов на 29 млн

Сегодня в Советском суде Казани стартовал процесс по делу Евгения Давыдова. Мужчину обвиняют в мошенничестве почти на 30 миллионов рублей.

Давыдов родился в Нижнекамске, сейчас живет в Казани. Обвиняемый в многомиллионном мошенничестве рассказал, что сейчас живет и зарабатывает скромно, около 40 тысяч рублей в месяц.

Судья, поставил вопрос о том, можно ли начать рассмотрение дела, потому что Давыдов узнал о заседании только вчера. По регламенту, его должны были предупредить за 5 дней до начала заседания.

Стороны единогласно предложили перенести заседание, но продлить сегодня меру пресечения для Давыдова, поскольку срок его домашнего ареста подходит к концу.

Прокурор предложила оставить подсудимого под домашним арестом еще на 6 месяцев. Суд с этим согласился.

«Давыдов предложил двум своим близким знакомым, Гатауллину и Хайрутдинову заработать через вложение средств в строительство недвижимости. Он не имел реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства и обещал вернуть деньги» – сообщил «Татар-информу» собственный источник.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»»

Таким образом, Давыдов взял с Гатауллина около 19 миллионов рублей, а с Хайрутдинова около 10 миллионов рублей.

Сейчас подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.

«Он предлагал мне строить общежития, столовые, вкладываться в недвижку, долго присаживался на уши. Около полугода обрабатывал. Мы с ним познакомились, когда он снимал у меня помещения, потом разговорились и вот, что из этого вышло», – рассказал потерпевший Гатауллин.

Он также отметил, что заключил договор об инвестировании Давыдова. Деньги подсудимому отдавал частями.

«Мне пришлось даже продать дом, чтобы найти нужную сумму», – дополнил потерпевший.

На следующем заседании прокурор зачитает обвинение.