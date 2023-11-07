«Убери из вейпа ароматы – детям станет неинтересно»: эксперты от РТ о запрете вейпов

Разговоры о том, что ни детям, ни взрослым не стоит увлекаться «парилками», идут уже не первый год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если в жидкостях для вейпа не будет ароматических добавок, он не будет таким привлекательным для детей»

Сегодня в СМИ вновь поднялась волна горячих обсуждений запрета вейпов. Разговоры о том, что ни детям, ни взрослым не стоит увлекаться «парилками», идут уже не первый год.

То и дело приходят новости из разных регионов: кто-то отравился, покуривая вейп, где-то гаджет взорвался у курильщика прямо во рту. Как только эта новомодная штука ворвалась на российский рынок, сразу же начались споры – продавцы уверяли потенциальных клиентов, что вейп абсолютно безвреден. Эксперты от медицины поначалу молчали – на тот момент не хватало информации о последствиях влияния вейпов на здоровье. Сегодня бьют тревогу и врачи. А за ними и депутаты, и представители различных госинститутов.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что намерен добиваться полного запрета вейпов в России. Ранее законодателям удалось ограничить возраст покупателей – теперь купить парящее устройство можно только с 18 лет.

Запретить вкусовые и ароматические добавки в жидкости для вейпов пытаются уже не первый год. Эта инициатива возникла даже раньше предложения о запрете продажи вейпов детям. Бийсултан Хамзаев уверен: если вейп потеряет свои вкусовые и ароматические добавки, он уже не будет таким привлекательным для детей.

Эту тему 27 сентября во время «правительственного часа» в Госдуме вновь подняла руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Она напомнила, что Правительство имеет право утвердить перечень веществ, запрещенных к содержанию в вейпах. Депутаты ее поддержали.

Но прежде чем эти ограничения будут приняты и запреты вступят в силу, необходимо выдержать целый ряд бюрократических процедур.

Айрат Фаррахов считает, что запретить вейпы было бы отличным решением, но такой запрет может повлечь за собой ряд негативных последствий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Полный запрет вейпов создаст нелегальный рынок»

Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Айрат Фаррахов считает, что запретить вейпы было бы отличным решением, но такой запрет может повлечь за собой ряд негативных последствий.

«Вред от вейпов есть, но, на самом деле, он пока не доказан, с момента активного распространения этого устройства прошло не так много времени. Я не представляю, каким образом его можно полностью запретить. Есть высказывания моих коллег относительно этого, но можно сказать все что угодно, а физически реализовать это сложно. Поэтому я считаю, что мы должны идти методом регулирования этого вопроса, методом регулирования рынка», – отметил Айрат Фаррахов.

Запрет может повлечь за собой образование нелегального рынка, считает он.

«Методы запретов, жестких ограничений, к сожалению, приводят к тому, что растет нелегальный рынок. К сожалению, это то, что мы не можем проконтролировать, а раз мы не можем это контролировать, это будет распространяться, казна не будет получать дополнительные налоги и доходы и это будет доступно для детей. Сегодня в первую очередь нужно закрыть доступ для детей и подростков, сделать так, чтобы это не продавалось, чтобы это не было популярным, и в дальнейшем, конечно же, надо изучить отрицательные последствия», – отметил депутат.

Что касается исключения вкусовых и ароматических добавок, то, по мнению Айрата Фаррахова, это один из инструментов, который поможет отбить интерес детей к этому девайсу.

«Наша позиция по ограничению вейпов должны быть последовательна, так же, как и в отношении к кальянам. Где-то с 2010-х годов кальяны получили большое распространение, в том числе в Казани. Я смотрел статистику – в Казани их даже больше, чем в Москве. Нет ничего хорошего в том, что на фоне прекрасных видов Казани мы видим машины с открытыми багажниками и там стоит кальян. Я считаю, что это один из главных источников распространения инфекционных заболеваний и вред, который они приносят, будет сказываться лет через двадцать», – рассказал депутат.

Он считает, что до детей нужно донести, что вейпы – это не модно, не красиво, не культурно, не современно.

«Мы можем запретить, но как это реализовать – большой вопрос. Поэтому я за регулирование. За то, чтобы регулировать этот рынок. Ограничить места, установить всю необходимую сертификацию и последовательно уходить от этого рынка», – заключил он.

Ирина Волынец считает, что вейпы очень популярны у детей и молодежи, потому что в отличие от классических сигарет имеют привлекательный аромат и внешний вид Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дети – главные жертвы этой пропаганды»

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец считает, что вейпы очень популярны у детей и молодежи, потому что в отличие от классических сигарет имеют привлекательный аромат и внешний вид, их можно использовать даже в помещении, не рискуя привлечь внимание неприятным запахом.

«Но они содержат солевой никотин, вызывающий практически моментальное привыкание. Кроме того, в вейпах помимо никотина много агрессивной химии, влияние которой пагубно сказывается на здоровье, особенно когда речь идет о детях. Зависимость у детей возникает быстрее, чем у взрослых. По аналогии с инициированным мной, как детским омбудсменом, запретом продажи энергетиков в Татарстане пора полностью запретить и вейпы, как это сделано в других странах. Многие не догадываются, что покупая безобидную, на первый взгляд, яркую пластиковую коробочку с отдушкой, они добровольно впускают в организм с этим дымом свою смерть. Посмотрите, как много продается сейчас этих устройств. На каждом шагу! Красочные вывески – это самая настоящая пропаганда никотиновой зависимости. И все это видят наши дети. Они – главные жертвы этой пропаганды. Ведь родители подростков не всегда успевают уследить за каждым шагом детей», – рассказала Ирина Волынец.

Екатерина Дьякова отметила, что проблема заключается и в том, что во время нагревания происходит еще и образование новых веществ – канцерогенов, формальдегидов и так далее Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жидкость, которую заливают в вейп, буквально кишит бактериями»

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РТ, заведующая пульмонологическим отделением РКБ Екатерина Дьякова рассказала «Татар-информу, что такое понятие, как вейпинг, обозначающее процесс вдыхания и выдыхания пара, появилось в 2003 году. Тогда же мир узнал об электронном устройстве для этого процесса. Изначально «парилки» не содержали никотина и позиционировались как устройство, заменяющее сигарету, которое поможет отказаться от пагубной привычки.

Но уже в 2014 году минздрав США заявил, что вейпинг среди молодежи схож с эпидемией, а в 2016 году были внедрены жесткие ограничения к распространению устройства. Печальная статистика была озвучена в 2022 году в Канаде – там 50 процентов всех отравлений ароматным паром пришлись на детей.

«Начиная с 2016 года появляется большое количество информации о химическом составе вейпов: ацетон, глицерол, эндотоксины, неидентифицированные наночастицы. Более того, когда начали исследовать на биологическую безопасность жидкость, которую заливают в вейп, оказалось, что она буквально кишит бактериями, что позволяет говорить о рисках бактериального воспаления. Также там содержатся тяжелые металлы, карбонилы и так далее», – рассказала Екатерина Дьякова.

Она отметила, что проблема заключается и в том, что во время нагревания происходит еще и образование новых веществ – канцерогенов, формальдегидов и так далее.

«На сегодняшний день врачи во всем мире обсуждают, к каким болезням может привести парение вейпа. Это могут быть бронхиолит, ухудшение астмы, различные виды пневмонии и пневмонитов. Причем астматики реагируют на вейп еще хуже, чем на курение сигарет, болезнь становится неконтролируемой. Отмечено, что после 90 дней использования вейпа начинаются такие симптомы, как боль в груди, тахикардия, одышка, кашель и даже кровохарканье», – рассказала пульмонолог.

Ароматный дым влияет не только на легкие, но и на зрение, центральную нервную систему, сердце, печень, желудочно-кишечный тракт, почки, и даже на здоровье полости рта, добавила Екатерина Дьякова.

Врач отметила, что в случае появления уже первых симптомов необходимо немедленно отказаться от опасной игрушки. Также она добавила, что только в 65% случаев лечение глюкокортикостероидами бывает эффективным.