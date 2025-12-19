«Уберечься трудно, он очень заразный»: грозит ли нам пандемия гонконгского гриппа?

В чем особенность гонконгского штамма гриппа? Почему вакцины от него оказались не столь эффективными? И главное: ждет ли нас новое подобие коронавируса и новый локдаун? «Татар-информ» узнал мнение иммунологов и вирусологов.





Главным страхом этого сезона ОРВИ стал штамм H3N2 гриппа А, также известный как «гонконгский грипп»

Фото: © «Татар-информ»

Гонконгскому гриппу без малого шесть десятков лет

Главным страхом этого сезона ОРВИ стал штамм H3N2 гриппа А, также известный как «гонконгский грипп». По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, за период с 8 по 14 декабря 2025 года в регионе зарегистрировано 1 090 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, среди них 149 случаев гриппа H3N2. Заболеваемость растет от недели к неделе.

Эксперты напоминают, что это не новый вид гриппа, человечество уже сталкивалось с ним. Тогда ситуация была более угрожающей, чем сегодня.

Первая вспышка заболевания этим штаммом гриппа была зафиксирована в Гонконге летом 1968 года. За пару недель в Гонконге, бывшем тогда колонией Великобритании, заболело около полумиллиона человек. К осени новый грипп захватил Юго-Восточную Азию, достиг Индии, Ирана, Японии, Австралии и западных штатов США. Затем грипп появился в Европе, к началу 1969 года заболевание приняло форму пандемии, захватив Африку и Южную Америку. По некоторым данным, только в Германии оно унесло до 60 тысяч жизней.

Вирус H3N2 вернулся в течение следующего сезона гриппа 1969-1970 годов. В некоторых странах второй сезон пандемии был в несколько раз тяжелее первого. В дальнейшем, из-за выработанного у большинства населения планеты иммунитета, вспышки гонконгского гриппа перестали носить характер пандемии.

В настоящее время разновидности вируса H3N2 живут среди нас. Насколько он опасен, «Татар-информу» рассказали эксперты-медики.

Болезнь начинается внезапно. К симптомам относятся высокая температура, головная боль, ломота во всем теле Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особенность штамма – быстрый рост температуры тела

У гриппа довольно характерные симптомы. Болезнь начинается внезапно – резко поднимается температура, появляется головная боль, ломота во всем теле. Затем присоединяются кашель и насморк.

«Эти симптомы присущи всем штаммам гриппа. Гонконгский примечателен лишь тем, что при нем быстро поднимается температура тела. С утра вы чувствуете себя здоровым, а к вечеру мучаетесь от температуры в 39°», – рассказал «Татар-информу» профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

В разговоре с агентством врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что гонконгский штамм – один из самых тяжелых в своем роде. Связано это со строением самого вируса, набором антигенов на его поверхности. Он цепляется за клетки человека и вызывает тяжелые повреждения.

«Гонконгский грипп опасен осложнениями, которые развиваются буквально в течение пары дней. К слову, если температура тела падает, а затем снова поднимается – это тревожный знак. Скорее всего, пошли какие-то осложнения», – объяснил Владимир Болибок.

Гонконгский штамм представляет особую опасность для:

пожилых, потому что может обострить хронические заболевания;

людей с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми патологиями;

беременных;

детей младшего возраста, у которых нет иммунитета к гриппу.

«Из-за коронавируса у нас несколько лет вообще не было эпидемии гриппа. Детям просто не привился естественный природный иммунитет от гриппа», – добавил аллерголог-иммунолог.

Люди опасаются: не столкнемся ли мы с новой пандемией, подобной той, что вызвал COVID-19? Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А повторится ли 2020-й?

В обществе распространяется не только вирус, но и страхи по поводу него. Сегодня люди опасаются: не столкнемся ли мы с новой пандемией, подобной той, что вызвал COVID-19? «Татар-информ» услышал мнения экспертов.

Алексей Аграновский:

«Пандемия от штамма H3N2? Это невероятно! Мы привыкли к гриппу – это обычная для нас история. У каждого из нас есть хотя бы немного антител. Коронавирус был нам не знаком, мы не были к нему готовы. Это и вызвало большое количество тяжелых случаев, а в информационном поле им давали большую огласку. От уханьского штамма умирали поначалу два человека из ста – это очень много. Сейчас летальные исходы занимают доли процента заболевших».

Николай Крючков, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук:

«Этот сезон можно назвать эпидемией, но это станет точно известно к концу марта. Возможно, сейчас мы видим обостренный, интенсивный подъем заболеваемости. Однако это не пандемия даже близко. Пандемию вызывают не сезонные штаммы гриппа, а те, к которым человеческая популяция не готова. Как правило, они вызывают массовую заболеваемость у животных. Это другие по патогенности заболевания».

Владимир Болибок:

«В какой-то степени сегодня ситуацию с гриппом можно назвать пандемией. Вирус захлестнул страны Северного полушария. К счастью, системы здравоохранения, по крайне мере развитых стран, готовы к гриппу. У нас есть лекарства, которые влияют непосредственно на вирус. Раньше такого не было».

Эффективность снизилась, но вакцина все же спасает от смерти Фото: © «Татар-информ»

Что делать тем, кто не привился?

«Путешествие гонконгского гриппа началось летом. Сначала он вызвал эпидемию в Южном полушарии Земли и мутировал. Изготовленные в этом году вакцины, к сожалению, не учли мутации и не слишком эффективны», – объяснил Владимир Болибок.

Эффективность вакцин, по словам собеседника агентства, находится на уровне 40-60%.

Николай Крючков также констатирует: и привитые могут заболеть гонконгским штаммом. Дело в том, что вакцина от гриппа не предотвращает заражение полностью, она призвана заметно снизить риск перехода заболевания в тяжелую форму и летальных исходов.

«В этот раз полного попадания вакцины в штамм не произошло, потому что она делается по прогнозам. Эффективность снизилась, но вакцина все же спасает от смерти. Рост осложненных случаев в этом сезоне объясняется общим ростом количества заболевших», – объяснил Крючков

К настоящему моменту бесплатная государственная вакцинация уже закончилась. Что делать тем, кто не привился?

«Ничего уже не поделаешь. Либо человек прививается медицинским препаратом, либо вирус сам его провакцинирует. Уберечься от него трудно, он очень заразный. Однако заразиться повторно нельзя – выработанные антитела живут примерно год», – рассказал Алексей Аграновский.

После новогодних праздников число случаев гриппа снова пойдет вверх Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Заболеваемость будет расти»

«Судя по доступной статистике, взрывного роста заболеваемости нет, хотя в 80% полученных от больных гриппом образцов выявляется именно штамм H3N2», – сказал Алексей Аграновский.

По мнению ученого, заболеваемость еще будет подниматься, но тенденция утихнет после наступления Нового года. На 12-дневных выходных люди будут больше сидеть по домам и меньше контактировать друг с другом. После новогодних праздников число случаев гриппа снова пойдет вверх.

«По прогнозу – заболеваемость будет прирастать, темпы прироста будут зависеть от того, как все мы будем соблюдать меры профилактики», – рассказали «Татар-информу» в Роспотребнадзоре Татарстана.

Врачи сошлись во мнении: основным методом профилактики гриппа по-прежнему остается вакцинация. Есть и меры неспецифической профилактики:

Витаминизация. Чем больше организм насыщен витаминами, тем ниже вероятность заразиться и тяжело заболеть. Гигиена. Масочный режим, социальное дистанцирование, мытье рук, влажная уборка и проветривание помещений – все эти меры помогут защититься от опасного вируса.

Фото на анонсе: © Алексей Куденко / РИА Новости