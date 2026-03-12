news_header_top
Политика 12 марта 2026 14:43

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

Скриншот

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал нанести удары по правительственному кварталу Киева и уничтожить Владимира Зеленского.

«Украинцы будут воевать до последнего либо пока мы не уничтожим Зеленского. Сколько раз повторять: убейте одну эту гниду, и следующий, кто придет, сто раз подумает. Ничтожество, возомнившее себя лидером, клоун, вошь. А мы с ним нянчимся. Сколько раз он был под прицелом? Сколько раз он был в зоне поражения? Нет, нельзя трогать – нас просили, не принято, не наши методы», – сказал он в эфире «Соловьев Live».

Журналист предложил ударить по украинской столице «Орешником».

«Нахрен снести этот гребаный правительственный квартал Киева, чтобы пыль была вместо этого здания. Раду со всеми ублюдками, которые там заседают. Еще хорошо, если с иностранными гостями, которые там будут. Снести нахрен всё, что имеет отношение к принятию решений», – добавил он.

По мнению журналиста, киевский режим наглядно демонстрирует, что его задача – сорвать попытку мирных переговоров.

#владимир соловьев #Владимир Зеленский #Украина
