«УАЗ» вылетел в кювет в РТ, рядом с ним столкнулись ещё три авто, есть пострадавшие

Массовая авария произошла накануне на 890 километре федеральной трассы М7 в Тюлячинском районе РТ. Водитель «УАЗа» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

Фото: очевидцы

Около автомобиля остановилась «ГАЗель», после чего в нее въехал грузовик Mitsubishi. Затем в оба грузовика въехал еще один большегруз. Судя по фото, от сильного удара у «ГАЗели» оторвало часть кузова.

Фото: очевидцы

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы случившегося, в ДТП пострадали три человека: водитель и двое пассажиров «УАЗа». Их с различными травмами увезли в ближайшую больницу.