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Ру Тат
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Происшествия
2 марта 2022  10:05
Павел Климчак

«УАЗ» вылетел в кювет в РТ, рядом с ним столкнулись ещё три авто, есть пострадавшие

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Массовая авария произошла накануне на 890 километре федеральной трассы М7 в Тюлячинском районе РТ. Водитель «УАЗа» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

 

Фото: очевидцы

Около автомобиля остановилась «ГАЗель», после чего в нее въехал грузовик Mitsubishi. Затем в оба грузовика въехал еще один большегруз. Судя по фото, от сильного удара у «ГАЗели» оторвало часть кузова.

 

Фото: очевидцы

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы случившегося, в ДТП пострадали три человека: водитель и двое пассажиров «УАЗа». Их с различными травмами увезли в ближайшую больницу.

#ДТП #массовая авария
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