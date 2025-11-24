news_header_top
Общество 24 ноября 2025 20:40

УАЗ приостановил выпуск «Буханки» до 2026 года из-за смены поставщика

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) временно остановил выпуск малотоннажных грузовиков УАЗ СГР в версии «Экспедиция», известной как «Буханка». Об этом сообщает «РИА Новости».

Причиной стала смена поставщика навесного оборудования.

Модификация с дополнительным внедорожным оснащением снята с производства на время переходного периода. Сейчас дилеры распродают оставшиеся автомобили, а возобновление выпуска на конвейере ожидается примерно в феврале 2026 года.

#уаз #машина
