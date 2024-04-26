Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«УАЗ», «Ниву» и медикаменты отправили в зону СВО волонтеры Алькеевского района
В зону проведения спецоперации Алькеевский район отправил очередную партию гумпомощи. Об этом «Татар-информу» рассказал протоиерей Андрей Зиньков.
«В состав груза вошли медикаменты, продукты длительного хранения, строительный материал для оборудования блиндажей, газовые баллоны. Две автомашины “УАЗ” и “Нива” закуплены для адресной помощи военнослужащим Алькеевского района», – рассказал протоиерей Андрей Зиньков.
Ранее мы рассказывали о том, что отец Андрей активно помогает нашим бойцам на СВО. Он собирает специальные тактические аптечки и медицинские рюкзаки для медвзвода батальона «Алга».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»