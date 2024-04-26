«УАЗ», «Ниву» и медикаменты отправили в зону СВО волонтеры Алькеевского района

В зону проведения спецоперации Алькеевский район отправил очередную партию гумпомощи. Об этом «Татар-информу» рассказал протоиерей Андрей Зиньков.

«В состав груза вошли медикаменты, продукты длительного хранения, строительный материал для оборудования блиндажей, газовые баллоны. Две автомашины “УАЗ” и “Нива” закуплены для адресной помощи военнослужащим Алькеевского района», – рассказал протоиерей Андрей Зиньков.

Ранее мы рассказывали о том, что отец Андрей активно помогает нашим бойцам на СВО. Он собирает специальные тактические аптечки и медицинские рюкзаки для медвзвода батальона «Алга».