Уайтт Калинюк: «Посчитали бы сумасшедшим, если бы я отказался от предложения «Ак Барса»

Этим летом «Ак Барс» пополнил канадский защитник Уайтт Калинюк. В свое время в НХЛ хоккеист выступал за команду «Чикаго Блэкхокс». В эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» Калинюк поделился первыми впечатлениями от жизни в России, рассказал о безудержной любви канадцев к хоккею, а также поведал о своих украинских корнях.





Этим летом «Ак Барс» пополнил канадский защитник Уайтт Калинюк

Фото: ak-bars.ru

«Когда я узнал, что этим летом «Витязь» прекратил свое существование, сильно удивился»

- Во время своего первого разговора с журналистами другой канадский новичок «Ак Барса», Брэндон Биро, сказал, что его очень впечатлил уровень предсезонных сборов в КХЛ и в принципе уровень лиги, даже исходя из товарищеских матчей. Какие у вас остались первые впечатления от хоккея в России?

- Всем известно, что КХЛ – очень хорошая лига. Я думаю, что она максимально близка к НХЛ, насколько это вообще возможно. По мастерству игроков и просто по тому, как здесь все происходит на льду и вне его. Что касается тренировок в «Ак Барсе» – я знал, что в России меня ждет тяжелая предсезонка, так что большим сюрпризом это не стало. Мы хорошо потренировались летом, провели неплохой отрезок матчей в августе. Думаю, что мы подошли в хорошей форме к началу сезона.

- Изначально вас с Биро сватали в «Витязь». И, по некоторой информации, с вами на связь выходил даже лично генеральный менеджер команды Игорь Варицкий. Так ли это было на самом деле?

- Да, действительно, переговоры с «Витязем» были. Клуб интересовался нами, но до обсуждений условий контракта дело не дошло, потому что мы уже знали о странной финансовой ситуации клуба.

- Вас удивило, что этим летом «Витязь» прекратил существование?

- Для меня это было странно и непонятно. В прошлом сезоне в «Витязе» играл мой хороший друг, защитник Дин Стюарт. Он рассказывал, что и как происходит в команде. Когда я узнал, что этим летом команда окончательно прекратила свое существование, сильно удивился. Потому что для меня КХЛ всегда была одной из лучших лиг в мире, и подобные вещи сложно себе объяснить.

«Я знал, что в России меня ждет тяжелая предсезонка, так что большим сюрпризом это не стало» Фото: ak-bars.ru

«Казань – невероятный город, фантастической красоты»

- В своей последней команде, «Лахти Пеликанс», вы играли с защитником Михалом Йорданом. В свое время он заезжал в «Ак Барс» на один сезон в 2016 году. Советовались ли вы с ним перед переездом в Казань?

- Когда на меня вышел «Ак Барс», Михал был одним из первых, с кем я поговорил о возможном переезде в Казань. Я знал, что он играл в «Ак Барсе», поэтому его мнение было очень важным. Он говорил исключительно хорошие вещи о Казани и клубе – какие условия созданы для игроков, как относятся к иностранцам, как помогают. Сказал, что «Ак Барс» из сезона в сезон борется только за самые высокие места. Для меня это была очень ценная и полезная информация. Когда я приехал в Казань, своими глазами увидел, что здесь все шикарно в плане условий. Так что все слова Михала об «Ак Барсе» оказались правдой, спасибо ему.

- Как вам архитектура и исторический колорит Казани?

- Признаюсь честно, невероятный город, фантастической красоты. Казань очень отличается от любого североамериканского города. Пока я успел посетить только Кремль, так что мне еще многое предстоит узнать об истории места, где я буду играть и жить ближайший год.

- А если говорить о России в целом, какой вы ее себе представляли? И оправдались ли ваши надежды, когда вы впервые приехали в Казань?

- Я думаю, когда речь заходит о России, иностранцы представляют, что у вас стране много церквей. В принципе, я в этом убедился, гуляя по Казани.

- Есть что-то общее в характере русских и североамериканцев?

- Мне кажется, сходств достаточно. К примеру, люди из России и Канады очень отзывчивые. Когда я приехал в Казань, каждый, с кем я разговаривал, был готов помочь. Это меня искренне тронуло. Конечно, хотелось, чтобы люди в России лучше знали английский (улыбается). Но в целом это не такая большая проблема, надо самому подучить русский.

«Когда я приехал в Казань, своими глазами увидел, что здесь все шикарно в плане условий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Меня бы посчитали сумасшедшим, если бы я отказался от предложения «Ак Барса»

- Долго ли вы думали над предложением «Ак Барса»?

- Это было довольно простое решение. У меня много знакомых, кто играл в КХЛ. И они все в один голос говорили, что посчитали бы меня сумасшедшим, если бы я отказался от предложения «Ак Барса». Потому что это действительно одна из лучших организаций в России. Повторюсь, я в восторге от города, клуба, здешней инфраструктуры.

- Какое первое впечатление на вас произвел главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин?

- Очень приятный в общении, но вместе с тем требовательный тренер. Он быстро объяснил основные принципы работы в команде. Мы с Брэндоном приехали на пару дней позже остальных игроков, но нас очень быстро ввели в курс дела, мы благодарны за это тренерскому штабу «Ак Барса».

- Какие основные требования у Анвара Гатиятулина к хоккеистам?

- Он похож на любого тренера высокого уровня. Требования у него простые – ты должен приходить вовремя и усердно выполнять свою работу. А еще он просит хоккеистов быть внимательными вне катка – беречь здоровье, не подвергать себя ненужным опасностям.

- Знали ли вы, что в прошлом году Анвар Гатиятулин проходил стажировку в нескольких клубах НХЛ? Некоторые игроки «Ак Барса» рассказывали, что он привез оттуда необычные упражнения, интересные практики. Поработав с ним, вы увидели для себя что-то очень хорошо знакомое?

- Да, несколько знакомых упражнений я увидел на тренировках «Ак Барса». В подобном формате тренируются многие команды НХЛ, АХЛ.

- Считается, что Анвар Гатиятулин – сторонник консервативного, оборонительного хоккея…

- Правда? Я бы так не сказал.

- Он являлся защитником, когда был игроком. Довольно прагматично при нем играл «Трактор». Но в «Ак Барсе» он сейчас ставит более атакующий хоккей или, как он любит сам говорить, активный.

- Да, на мой взгляд, это ближе к правде. Баланс между игрой в атаке и защите – это то, чего мы придерживаемся. Я бы точно не говорил, что мы играем в какой-то оборонительный хоккей. Разумеется, любой тренер хочет быть доволен своей обороной, но и о креативной игре в нападении мы не забываем. Сейчас тенденция в хоккее такая – нет сугубо оборонительных команд или исключительно атакующих, все клубы ищут именно баланс. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже.

«Требования у него простые – ты должен приходить вовремя и усердно выполнять свою работу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кумир среди российских игроков? Безусловно, Александр Овечкин»

- Когда вы только начинали свою профессиональную карьеру в НХЛ, были ли у вас какие-то кумиры или идолы среди советских, российских игроков?

- Это был, безусловно, Александр Овечкин. Я безмерно счастлив, что мне удалось однажды сыграть против него в НХЛ. И еще, кстати, против Артемия Панарина. Он мне тоже нравится как хоккеист, очень крутой. В целом в НХЛ много классных российских игроков. Взять того же Андрея Василевского из «Тампы-Бэй». Сколько уже лет он сильнейший вратарь лиги? Лет пять-шесть, наверное. Он и Сергей Бобровский – фантастические голкиперы. О величии российских хоккеистов я могу говорить долго. В детстве, разумеется, я с удовольствием наблюдал за игрой Павла Дацюка, Сергея Федорова в «Детройте».

- Выступление в НХЛ за «Чикаго» для вас, наверное, самый памятный отрезок в карьере?

- Совершенно точно. Это самый памятный период карьеры для меня. Чикаго – лучший мегаполис, в котором я когда-либо был. Шикарное место, и мне было приятно выступать за «Блэкхокс». Великий клуб с богатой историей. Играть за «Чикаго» было воплощением мечты, и, чтобы попасть туда, мне пришлось проделать большой объем работы. У меня остались приятные воспоминания о «Чикаго», я был бы не против поиграть за них еще раз когда-то.

- «Чикаго» семь лет не может выйти в плей-офф, все время находится в нижней части таблицы Западной конференции, хотя 10 лет назад клуб брал Кубок Стэнли. На ваш взгляд, чем можно объяснить такое падение команды?

- Когда я заходил в основной состав «Чикаго», там еще были отголоски той великой династии игроков, которая брала Кубок Стэнли: Сибрук, Кейн, Кит, Тэйвз. Но постепенно они все завершают карьеру. Это были выдающиеся мастера, которых, конечно, сложно заменить. Сейчас я вижу, что философия «Чикаго» все-таки смотрит в будущее. Они строят команду из молодых игроков. Эта стратегия позволяет им не сильно думать о потолке зарплат и спокойно растить хоккеистов на будущее. Быть может, скоро мы увидим сильный «Чикаго».

- Главное лицо «Чикаго» последних лет – самородок Коннор Бедард. Как вы думаете, он может дорасти до игрока уровня Коннора Макдэвида?

- Бедард – отличный хоккеист. Но на сегодняшний день я не верю в то, что он может вырасти в игрока уровня Маккинона, Кросби, Макдэвида. Да, «Чикаго» сейчас строит команду во многом вокруг него. Но Бедарду все равно необходимы мастеровитые партнеры, чтобы клуб добивался успехов. В одиночку к Кубку Стэнли «Чикаго» он никогда не приведет. Макдэвид – невероятный хоккеист, уникум. Таких за всю историю хоккея было очень мало. Я считаю, что Бедард – игрок калибра ниже, чем Макдэвид.

«Я безмерно счастлив, что мне удалось однажды сыграть против Овечкина в НХЛ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я бы не сказал, что заниматься хоккеем в Канаде дорого»

- Уайтт, расскажите о своем детстве. Было ли оно трудным, кто отдал вас на хоккей?

- У меня было хорошее детство. У нашей семьи никогда не было много денег, но это им не помешало вырастить детей достойными людьми. Родители мне дали возможности, о которых можно только мечтать. Я никогда не был обделен любовью, заботой. На коньках я начал кататься, наверное, в возрасте трех лет. Меня отдал в хоккей отец, он тоже играл в этот вид спорта. Я рос в небольшом городке, занимался на открытом катке, проводил много времени со своим отцом.

- В России хоккеем заниматься довольно дорого. Далеко не каждая семья может позволить себе экипировать полностью своего ребенка. Как с этим в Канаде? Дорого ли для местных отдавать детей в хоккей?

- Я бы не сказал, что заниматься хоккеем в Канаде дорого. Да, на какие-то части экипировки надо будет потратиться, но по бюджету это сильно не ударит. Возможно, в больших канадских городах расценки другие. Например, отдать ребенка на хоккей в Торонто – удовольствие недешевое. Однако в общей картине многие жители Канады могут себе это позволить.

Скорее все дело в том, что в Канаде принято организовывать общие сборы среди людей, чтобы дети комфортно занимались хоккеем. Например, в Брандоне, откуда я родом, люди безумно любят хоккей. Поэтому они сами всячески поддерживают спортивные школы. На моей памяти размер взносов не изменился за последние 10-15 лет. Так что мне повезло родиться в стране, которая буквально дышит хоккеем.

«Марченко – спокойный лидер. Он один из тех парней, которые подают пример» Фото: ak-bars.ru

«Марченко не самый громкий парень в раздевалке. Но, когда ему есть что сказать, люди прислушиваются»

- За «Чикаго» в НХЛ вы провели всего 26 игр. Учитывая вашу любовь к клубу, городу, это стало для вас разочарованием?

- И да, и нет. Потому что, с одной стороны, у игрока, который не попал на драфт НХЛ, изначально очень мало шансов пробиться в лигу. И то, что я пробился в «Чикаго», уже было большим достижением. Считаю, что я неплохо отыграл первый сезон. Но вот второй год в НХЛ уже выдался неудачным. В «Блэкхокс» началась большая текучка кадров: генеральный директор, тренеры были уволены из-за скандала. Непросто переживать момент, когда увольняют людей, которые поверили в тебя в НХЛ. Пришел новый тренер, но у меня не получилось с ним сработаться, не заслужил его доверия. Хотя, на мой взгляд, я был достоин играть в НХЛ.

Вообще, НХЛ – это очень сложная система. Иногда возникают ситуации, которые ты совсем не контролируешь. Мы постоянно видим, что игроки пачками переходят из одного клуба в другой. Они могут быть хороши в одной команде, а затем плохи в другой. НХЛ – это лучшая лига в мире, задержаться в ней надолго бывает непросто.

- С этого сезона в «Ак Барсе» капитаном является Алексей Марченко, с которым на предсезонных сборах вы наигрывались в паре. Какой он на льду и в раздевалке?

- Марченко – спокойный лидер. Он один из тех парней, которые подают пример. Он не самый громкий парень в зале, раздевалке, на льду. Но, когда ему есть что сказать, люди прислушиваются. Алекс пользуется большим уважением в раздевалке как со стороны всех игроков, так и тренеров. Настоящий капитан.

«Здесь намного важнее контролировать шайбу в зоне и стараться строить атаки так, чтобы все пятеро игроков твоей команды были на одной стороне площадки и действовали сообща» Фото: ak-bars.ru

«По папе и дедушке у меня есть украинская кровь»

- Уайтт, у вас есть украинские корни. Расскажите о них подробнее.

- Да, по папе и дедушке у меня есть украинская кровь. Мой дедушка вырос на Украине, потом через какое-то время переехал в Северную Америку, в Манитобу.

- Это была рабочая поездка или вынужденная мера из-за определенных жизненных обстоятельств?

- Я об этом много не спрашивал. Я так понял, многие украинцы в то время искали лучшей жизни и переезжали в Америку.

- Жизнь в Манитобе оправдала его надежды?

- Я полагаю, да. Брандон – замечательное место, тихое, спокойное. Три часа к Западу от Виннипега. Люди там в основном занимаются сельским хозяйством. Но, по-моему, небольшая нефтяная промышленность там тоже есть.

- А в самой Украине вы были хоть раз?

- Ни разу не был.

- Как ваша семья восприняла переезд в Россию?

- Мой отец на этот счет сказал следующие слова: «Мы не знаем всей картины взаимоотношений России и Украины. Поэтому не можем категорично судить, кто прав, а кто виноват». Я сам тоже далек от этой темы.

«Я думаю, что моя роль будет как раз заключаться в том, чтобы помогать нападающим, играть ближе к синей линии и доставлять дополнительную угрозу воротам соперника» Фото: ak-bars.ru

«В финском хоккее все заточено на скорость катания и быстрое движение шайбы»

- Последний год перед переездом в Казань вы провели в финском чемпионате. Расскажите, сильно ли хоккей там отличается от хоккея в России?

- В финском хоккее все заточено на скорость катания и быстрое движение шайбы. В КХЛ я вижу отличия: здесь намного важнее контролировать шайбу в зоне и стараться строить атаки так, чтобы все пятеро игроков твоей команды были на одной стороне площадки и действовали сообща.

- Каким защитником вы бы себя больше назвали – домоседом или атакующим?

- По ходу карьеры я превратился в двустороннего защитника. Мне всегда нравилось подключаться к атаке за счет своего катания. Поэтому я думаю, что моя роль будет как раз заключаться в том, чтобы помогать нападающим, играть ближе к синей линии и доставлять дополнительную угрозу воротам соперника.

- Играя в Финляндии, имели ли вы желание посетить Санкт-Петербург, который очень близко находился к стране?

- Когда мы с «Ак Барсом» играли в Санкт-Петербурге, я знал, что это где-то очень близко к Финляндии. Но, играя в финском чемпионате, я не думал о туристической поездке в Россию. Сейчас очень рад тому, что у меня есть возможность жить в Казани и посещать такие красивые города в России, как Москва, Санкт-Петербург.