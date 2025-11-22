Уайатт Калинюк перешел из «Салавата Юлаева» в «Шанхайские Драконы»

Защитник Уайатт Калинюк в результате обмена перешел в «Шанхайские Драконы» из «Салавата Юлаева». Об этом сообщила пресс-служба китайского клуба.

«Мобильный защитник, умеющий играть в большинстве, хорошо двигает шайбу, может поддержать атаку. Неплохо проявил себя как в АХЛ, так и в Финляндии, где набрал 36 очков, из них 10 – заброшенные шайбы. Адаптирован к КХЛ, поиграл в Казани и Уфе, в нашей команде встретится с системой, с которой хорошо знаком. Добавит нашей обороне скорости и результативности», – прокомментировал приобретение генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий.

Известно, что уфимский клуб получил денежную компенсацию. Напомним, в сентябре Калинюк был обменян казанским «Ак Барсом» в «Салават Юлаев» на Александра Хмелевского.

В текущем сезоне Калинюк провел 20 матчей в КХЛ, набрав 5 (1+4) очков.