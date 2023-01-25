У жителя Заинска суд забрал авто и права за то, что дважды сел за руль пьяным

В Татарстане вынесен приговор 54-летнему жителю Заинска. Мужчина признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в октябре прошлого года мужчина был задержан полицейскими пьяным за рулем своей легковушки.

Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. Кроме того, принадлежащий подсудимому автомобиль конфискован в доход государства.

