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Ру Тат
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Происшествия
25 января 2023  12:55
Полина Шевчук

У жителя Заинска суд забрал авто и права за то, что дважды сел за руль пьяным

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В Татарстане вынесен приговор 54-летнему жителю Заинска. Мужчина признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в октябре прошлого года мужчина был задержан полицейскими пьяным за рулем своей легковушки. 

Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. Кроме того, принадлежащий подсудимому автомобиль конфискован в доход государства.
 

 

#пьяный водитель #Прокуратура РТ
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