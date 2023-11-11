У Жителя Заинска конфисковали машину за управление автомобилем в пьяном виде

В Заинске осудили 36-летнего местного жителя по статье управление транспортным средством в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в августе 2023 года мужчина сел пьяным за руль «Лады». На проспекте Победы его остановили сотрудники ДПС. Медосвидетельствование показало, что водитель действительно был нетрезв.

Подсудимый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, а также лишил права управления транспортными средствами на 2 года и конфискацией автомобиля в собственность государства.