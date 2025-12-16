У жителя Татарстана, который снова сел за руль пьяным, забрали Mercedes

В Нижнекамске суд конфисковал у 35-летнего жителя села Соколка Мамадышского района РТ автомобиль Mercedes‑Benz. Выяснилось, что мужчину задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает прокуратура Татарстана, ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Свою вину мужчина признал. Кроме конфискации иномарки татарстанцу назначили 200 часов обязательных работ и лишили прав на два года.