news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 28 августа 2026 11:08

У жителя села из РТ отобрали квадроцикл за пьяную езду без номеров

Читайте нас в
Телеграм

У жителя села из РТ отобрали квадроцикл за пьяную езду без номеров.

Как сообщает прокуратура РТ, в апреле 2026 года житель села Чистопольские Выселки выпил и сел за руль квадроцикла. В какой-то момент его заметил сотрудник ГАИ и остановил его. Освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в крови водителя в 4 раза превышает норму. Также выяснилось, что ранее нарушитель уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

На мужчину возбудили уголовное дело, свою вину он признал. Суд постановил на два года лишить виновного прав и назначил ему штраф 200 тысяч. Квадроцикл был конфискован в доход государства.

#прокуратура рт #пьяная езда
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Полиция начала проверку после давки подростков на встрече с блогером в Казани

27 августа 2026
СИБУР разработал 65 продуктовых решений для предприятий Татарстана

СИБУР разработал 65 продуктовых решений для предприятий Татарстана

27 августа 2026
Новости партнеров