У жителя села из РТ отобрали квадроцикл за пьяную езду без номеров.

Как сообщает прокуратура РТ, в апреле 2026 года житель села Чистопольские Выселки выпил и сел за руль квадроцикла. В какой-то момент его заметил сотрудник ГАИ и остановил его. Освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в крови водителя в 4 раза превышает норму. Также выяснилось, что ранее нарушитель уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

На мужчину возбудили уголовное дело, свою вину он признал. Суд постановил на два года лишить виновного прав и назначил ему штраф 200 тысяч. Квадроцикл был конфискован в доход государства.

