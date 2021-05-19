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Ру Тат
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19 мая 2021  12:18
Павел Климчак

У жителя РТ нашли тысячу литров самодельного вина, коньяка и чачи, которые он продавал

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Полицейские нашли у жителя Бугульминского района более тысячи литров самодельного алкоголя с явными признаками кустарного изготовления. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Стражи порядка установили, что мужчина продавал изготовленное спиртное без акцизных марок. Выяснилось, что бугульминец в течение долгого времени выращивал на участке виноград, из которого потом делал вино, коньяк и чачу.

Всего во время обыска в доме обнаружили 1019 литров спиртного. Кроме того, оперативники также обнаружили перегонные кубы и прочее оборудование для производства. Хранил изготовленный алкоголь мужчина на территории приусадебного участка.

Все изъятое спиртное в скором времени отправят на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

сбыт алкоголя
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