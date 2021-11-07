У жителя поселка Борисково под Казанью сгорели баня и гараж

Сообщение о возгорании в поселке Борисково на улице Ушакова поступило сегодня утром по номеру вызова пожарной охраны 101. У одного из местных жителей загорелись баня и гараж, общая площадь возгорания составила 70 кв.м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В скором времени пожарные потушили огонь, в результате от огня пострадали гараж, баня и частично жилой дом. В результате возгорания никто не пострадал. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.