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Ру Тат
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Происшествия
7 ноября 2021  12:35
Павел Климчак

У жителя поселка Борисково под Казанью сгорели баня и гараж

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Сообщение о возгорании в поселке Борисково на улице Ушакова поступило сегодня утром по номеру вызова пожарной охраны 101. У одного из местных жителей загорелись баня и гараж, общая площадь возгорания составила 70 кв.м.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В скором времени пожарные потушили огонь, в результате от огня пострадали гараж, баня и частично жилой дом. В результате возгорания никто не пострадал. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #пожар в гараже #сгорела баня
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