У жителя Нижнекамска выманили более 1,3 млн рублей, пообещав ему повышение пенсии

У 65-летнего жителя Нижнекамска мошенники выманили более 1,3 миллионов рублей, пообещав повысить ему пенсию.

Как сообщают в МВД по РТ, мужчине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей соцзащиты. Под предлогом повышения пенсии она убедила его сказать код из СМС. Сразу же после этого мужчине позвонила другая женщина, сообщила, что он общался с мошенниками, а затем переключила якобы на линию ФСБ. Третий собеседник назвался сотрудником спецслужбы и рассказал, что на имя мужчины оформлен кредит, а его деньги могут быть использованы для финансирования преступлений. Испугавшись уголовной ответственности, пенсионер согласился снять со счета свои сбережения.

После этого в течение нескольких дней мошенники инструктировали мужчину, что говорить и как себя вести, чтоб не вызвать подозрений сотрудников банка. В итоге, пенсионер снял со счета более 1,3 миллионов рублей и передал их курьеру, которого узнал по заранее согласованному паролю. На следующий день мошенники потребовали найти еще миллион и перерегистрировать квартиру. Лишь после этого мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.