Происшествия 3 марта 2026 11:22

У жителя Казани нашли пистолеты и огнестрельные самоделки с патронами

У жителя Казани нашли и изъяли пистолеты и огнестрельный самодел с патронами к нему.

Как сообщают в МВД по РТ, оружие обнаружили во время обыска по подозрению в хранении наркотиков в квартире казанца на улице Файзи. Среди найденного – по одному сигнальному и охолощенному пистолету, два самодельных ружья и порядка 30 патронов различного калибра.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что ранее казанца уже привлекали к ответственности за кражу. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.

#МВД по РТ #самодельное оружие #Казань
