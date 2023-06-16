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Руc Тат
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Происшествия 16 июня 2023 14:29

У жителя Казани арестовали Opel за долг в 3 млн рублей

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За долги в несколько миллионов рублей житель Казани лишился иномарки, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

В отношении владельца авто было возбуждено несколько исполнительных производств. Общая сумма его долга составила 3 млн 118 тысяч рублей. Среди них неуплата налогов, кредитов и другие задолженности.

Приставы установили, что в одном из дворов Казани находится его Opel Astra. Автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку.

Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ

Теперь сесть за руль своей иномарки молодой человек сможет лишь в том случае, если полностью погасит долги. В противном же случае, приставы привлекут оценщика и машину выставят на открытые торги.

#судебные приставы рт #долги по кредитам
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