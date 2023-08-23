У жителя Челнов арестовали авто из-за неоплаченного штрафа за пьяное вождение

У жителя Набережных Челнов арестовали автомобиль из-за неоплаченного штрафа, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

Житель Автограда не заплатил штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде в размере 30 тысяч рублей. Дело было передано приставам для принудительного взыскания.

Фото: © пресс-служба ГУ ФССП России по РТ

Приставы прибыли к дому должника, но там его не оказалось. Его автомобиль «Лада» был припаркован во дворе.

Вернувшись домой, должник напрочь отказался выплачивать штраф. Тогда транспортное средство было арестовано и отправлено на спецстоянку.

У мужчины есть 10 дней, чтобы выплатить долг. В противном случае его авто будет реализовано на торгах в счет его погашения.