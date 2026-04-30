У жителя Бугульмы в печи нашли самодельный пистолет

У жителя Бугульминского района РТ в печи нашли самодельный пистолет, сообщает МВД по РТ.

Оружие нашли и изъяли во время обыска в частном доме 52-летнего мужчины. В дальнейшем эксперты определили, что пистолет пригоден для стрельбы патронами калибра 9,5 мм. Во время допроса мужчина рассказал, что изготовил оружие еще в 1993 году и периодически стрелял из него, однако затем огнестрел спрятал его отец. Спустя 15 лет после смерти родителя мужчина нашел пистолет и, несмотря на законодательство, оставил его у себя.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под подписку о невыезде.