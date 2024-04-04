У жителя Бугульмы изъяли 3 тысячи литров паленого алкоголя и 9 тысяч пачек сигарет

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Бугульминскому району узнали, что в Бугульме местный житель занимается продажей фальсификата, сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейские застали бугульминца у дома за разгрузкой 1800 литров алкоголя с признаками фальсификата, а затем в его гараже и багажнике нашли еще 1540 литров подозрительного спиртного, а также 9200 пачек немаркированных сигарет.

Изъятую продукцию отправили на экспертизу.