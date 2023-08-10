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У жительницы Татарстана приставы арестовали автомобиль за долг в 3,8 млн рублей
У жительницы Лаишево приставы арестовали авто за крупный долг по кредитам и штрафам за нарушение ПДД, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Сотрудники Госавтоинспекции, во время совместного рейда с судебными приставами, остановили в Казани женщину-водителя. При проверке документов выяснилось, что за ней числится долг в размере 3,8 млн рублей.
Автомобиль женщины приставы арестовали и поместили на спецстоянку. Если женщина не выплатит задолженность, ее машина будет реализована на торгах, а деньги направят в счет погашения долга.
ГУФССП России по РТ рекомендует оплачивать долги своевременно во избежание применения принудительных мер.
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