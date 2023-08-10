У жительницы Татарстана приставы арестовали автомобиль за долг в 3,8 млн рублей

У жительницы Лаишево приставы арестовали авто за крупный долг по кредитам и штрафам за нарушение ПДД, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Сотрудники Госавтоинспекции, во время совместного рейда с судебными приставами, остановили в Казани женщину-водителя. При проверке документов выяснилось, что за ней числится долг в размере 3,8 млн рублей.

Автомобиль женщины приставы арестовали и поместили на спецстоянку. Если женщина не выплатит задолженность, ее машина будет реализована на торгах, а деньги направят в счет погашения долга.

ГУФССП России по РТ рекомендует оплачивать долги своевременно во избежание применения принудительных мер.