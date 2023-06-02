У жительницы Казани изъяли Mercedes за 101 неоплаченный штраф

Судебные приставы-исполнители изъяли дорогую иномарку у жительницы Казани за неуплаченные штрафы общей суммой 55 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Судебных приставов.

Установлено, что собственником Mercedes являлся мужчина, который в общей сложности накопил более 100 штрафов за нарушение ПДД. Однако за рулем автомобиля оказалась девушка, которая в течение двух часов отказывалась выходить из машины. Осознав, что спасти автомобиль ей не удастся, девушка вышла из машины и сообщила мужу. Приставы-исполнители отправили иномарку на штрафстоянку.

В тот же день владелец автомобиля оплатил все штрафы, включая исполнительский сбор – 100 тыс. рублей. В результате приставы сняли арест с автомобиля и вернули Mercedes.