Происшествия 27 февраля 2026 18:59

У жительницы Бугульмы выманили 900 тысяч рублей, убедив «переустановить» Госуслуги

Жительница Бугульмы перевела 900 тысяч рублей, которые убедили ее Госуслуги.

Как сообщают в МВД по РТ, 60-летней женщине через мессенджер позвонил неизвестный и представился сотрудником интернет-магазина и под предлогом получения посылки уговорил ее назвать код из сообщений. После этого ей пришло сообщение о входе на Госуслуги.

Позвонив на телефон из СМС, женщина связалась с неизвестной, которая убедила ее переустановить Госуслуги и отправляла ссылки, на которые женщина переходила. Таким образом она предоставила злоумышленникам доступ к банковскому приложению и перевела 900 000 рублей. После этого она утратила доступ к аккаунту на Госуслугах, а профили в мессенджерах, с которых ей звонили, удалены.

Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Мошенников ищут.

#МВД по РТ #телефонные мошенники #Бугульма
