У жителей Татарстана вырос интерес к домам меньшей площади

В Татарстане покупатели с каждым годом выбирают всё более скромные по метражу дома. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев, пишет газета «Республика Татарстан».

Так, в 2024 году у татарстанцев наибольшим спросом пользовались одноэтажные дома площадью 80–100 кв. метров. При этом в 2023-м самыми востребованными были дома площадью 110–120 кв. метров.

«Небольшие дома с продуманной планировкой не уступают по комфорту большим особнякам, в то же время их дешевле отапливать и содержать», — объясняет причины соответствующего тренда издание.

В свою очередь данные сервиса «ЦИАН» свидетельствуют, что цены на индивидуальные дома в 2025 году будут неоднородными. В сегменте эконом возможно снижение цены на 10–15% из-за наличия на рынке большого количества устаревшего жилья. Вместе с тем элитный и бизнес- классы могут показать рост спроса и цен на 15–20%.

Руководитель «ЦИАН Аналитики» Алексей Попов пояснил, что давно построенные дома если и будут дорожать, то намного медленнее. В целом, по его оценке, общий спад спроса на жилье и дорогая ипотека будут способствовать стагнации цен, а не их росту.