У жителей Татарстана в августе будет короткий рабочий день

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У жителей Татарстана в августе будет сокращенный рабочий день. Это связано с празднованием Дня Республики, который отметят в РТ 30 августа.

Пятница, 29 августа, будет предшествовать праздничному дню, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

Кроме того, в связи с тем, что праздничный день приходится на субботу, дополнительного выходного у татарстанцев не будет, поскольку в случае с региональными праздниками перенос дополнительного выходного не предусмотрен.

Всего в августе у жителей РТ будет 21 рабочий день и 10 выходных.