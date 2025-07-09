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Общество 9 июля 2025 10:15

У жителей Татарстана в августе будет короткий рабочий день

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У жителей Татарстана в августе будет короткий рабочий день
Фото: © «Татар-информ»

У жителей Татарстана в августе будет сокращенный рабочий день. Это связано с празднованием Дня Республики, который отметят в РТ 30 августа.

Пятница, 29 августа, будет предшествовать праздничному дню, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

Кроме того, в связи с тем, что праздничный день приходится на субботу, дополнительного выходного у татарстанцев не будет, поскольку в случае с региональными праздниками перенос дополнительного выходного не предусмотрен.

Всего в августе у жителей РТ будет 21 рабочий день и 10 выходных.

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