У жителей Татарстана увеличивается интерес к земельным участкам в Крыму

В 2024 году татарстанцы на 45,1% чаще приобретали недвижимость в Крыму, чем в 2023-м. Наибольший интерес у жителей РТ вызывают земельные участки на побережье, сообщает РБК Татарстан.

В 2023 году жители Татарстана подали 142 заявления на совершение учетно-регистрационных действий с недвижимостью в Крыму, в 2024-м – 206, а с начала 2025-го – уже 67. Об этом рассказали в Государственном комитете по госрегистрации Республики Крым, который реализует федеральные полномочия Росреестра на территории региона.

Больше всего татарстанских покупателей интересуют земельные участки. На их приобретение было подано 84 заявления в позапрошлом году, 155 – в прошлом и 47 – с начала текущего, 2025-го.

Наиболее востребованным в этом году у татарстанцев оказалось западное побережье полуострова: 13 участков они приобрели в Черноморском районе, а еще десять – в Сакском. Восемь заявок касались покупки участков на северо-западе Крыма, в Раздольненском районе.

Вместе с тем жители РТ в 2025 году покупали участки и на востоке полуострова. Речь идет, в частности, о пяти участках в Ленинском районе и четырех – в городе Керчи.

Схожий тренд наблюдался и в минувшем году: покупатели из Татарстана выбирали участки преимущественно в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах, а также в Феодосии. В меньшем числе случаев сделки касались земель в Бахчисарайском и Кировском районах, городах Саки, Джанкой и Керчь.

В 2023 году жители РТ покупали земли в тех же Черноморском, Ленинском, Раздольненском и Сакском районах, реже – в Бахчисарайском и Симферопольском районах, городах Феодосия и Судак.

Член Национального совета Российской гильдии риелторов Валерий Шумеев заметил, что граждане в основном приобретают участки под строительство индивидуальных домов для собственного проживания, отдыха или сдачи в аренду. Реже земля им необходима для реализации коммерческих проектов небольшого масштаба.

Основатель и генеральный директор компании PROFLIPPER Тимур Даутов подтвердил, что покупатели из Татарстана собираются строить дома для дальнейшего проживания. Впрочем, по его словам, некоторые жители РТ интересовались участками в Крыму и для иных целей (например, для создания детского летнего лагеря).