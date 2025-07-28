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Общество 28 июля 2025 07:00

У жителей Татарстана осенью будет шестидневная рабочая неделя

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У жителей Татарстана осенью будет шестидневная рабочая неделя
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У татарстанцев в конце октября – начале ноября будет шестидневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходного дня с 1 на 3 ноября.

Во вторник, 4 ноября, по всей России будет отмечаться День народного единства, который считается праздничным нерабочим днем. Соответственно, выходной перенесен с 1 на 3 ноября, чтобы россияне смогли отдохнуть в течение трех дней подряд – 2, 3 и 4 ноября.

Кроме того, рабочая суббота – 1 ноября – станет коротким трудовым днем. Иными словами, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

Напомним, в 2025 году у жителей Татарстана, работающих при пятидневке, будет 245 рабочих и 120 выходных дней.

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