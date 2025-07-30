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Общество 30 июля 2025 07:00

У жителей Татарстана не будет длинных выходных в августе

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У жителей Татарстана не будет длинных выходных в августе
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

День Республики Татарстан отметят 30 августа жители РТ. Эта дата считается праздничным нерабочим днем, но длинных выходных у татарстанцев не будет.

Дело в том, что 30 августа в этом году выпадает на субботу, которая и без этого считается выходным днем у работающих на пятидневке. В случае с федеральными праздниками в таких ситуациях происходит перенос дополнительного выходного на следующий за праздничным рабочий день, что и дает длинные выходные.

Что касается республиканских праздников, то такого переноса не происходит. Поэтому, если татарстанский праздник выпадает на субботу или воскресенье, то длинные выходные не устанавливаются.

Напомним, что следующие длинные выходные у жителей Татарстана будут только в ноябре.

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