У жителей Ново-Савиновского района Казани может позеленеть вода из-под кранов

10 ноября в Казани будут проводиться работы по определению мест утечки теплоносителя. В сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут краситель зеленого цвета «Уранин-А», сообщает пресс-служба мэрии города.

Жителей при обнаружении «зеленой воды» просят обратиться в диспетчерскую службу «Казанские тепловые сети», филиала АО «Татэнерго», по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный).

Напомним, что краситель «Уранин-А» может использоваться в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды.