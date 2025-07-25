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На главную ТИ-Спорт 25 июля 2025 11:16

«У «Зенита» почти все позиции продублированы» - Корниленко о трансферах петербуржцев

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«У «Зенита» почти все позиции продублированы» - Корниленко о трансферах петербуржцев
Фото: fc-zenit.ru

Экс-футболист казанского «Рубина» Сергей Корниленко в эфире «Матч ТВ» оценил трансферную кампанию «Зенита» в это межсезонье.

«Если останется Вендел, то в центре поля у петербуржцев вопрос закрыт. Если Вендел уйдет, тогда нужен футболист на эту позицию. В целом у «Зенита» почти все позиции продублированы и везде идет здоровая конкуренция за место в основе. Как, например, у Глушенкова с Лусиано. Эта конкуренция идет на пользу клубу», – сказал Корниленко.

Во втором туре РПЛ петербуржцам предстоит встретиться с «Рубином». Встреча состоится 27 июля и начнется в 20:00 по мск.

#фк зенит
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