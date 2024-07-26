У железнодорожного вокзала «Казань-2» появились почти 50 новых скамеек и урн

Фото: сайт мэрии Казани

В Казани, в сквере вблизи железнодорожного вокзала «Казань-2», появились 45 новых малых архитектурных форм. Работы проводились в рамках благоустройства второй очереди общественного пространства, сообщается на сайте мэрии столицы республики.

Для удобства жителей и гостей города установлены 30 скамеек со спинками и без них, 15 вместительных бетонных урн. На следующей неделе планируется поставить элементы для навигации. 24 указателя, направляющих к вокзалу, метро или остановке общественного транспорта, вмонтируют прямо в плитку.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин поручил разработать план посадки в сквере крупномерных деревьев. Работы по озеленению планируется провести осенью.

Благоустройство выполняется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».