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У зеленодольца полицейские нашли два пакета с 240 граммами мефедрона
В Зеленодольске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
В машине 40-летнего мужчины были найдены два пакета, в которых находился порошок. Экспертиза показала, внутри – 242 грамма мефедрона. У зеленодольца также изъяли множество полиэтиленовых пакетиков, рулоны изоленты и весы.
По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Мужчина арестован.
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