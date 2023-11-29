news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 29 ноября 2023 12:05

У зеленодольца полицейские нашли два пакета с 240 граммами мефедрона

Скопировать ссылку

В Зеленодольске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

В машине 40-летнего мужчины были найдены два пакета, в которых находился порошок. Экспертиза показала, внутри – 242 грамма мефедрона. У зеленодольца также изъяли множество полиэтиленовых пакетиков, рулоны изоленты и весы.

Фото: © пресс-служба МВД России по РТ

По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Мужчина арестован.

#наркотики
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100