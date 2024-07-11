У здания «Татмеди» проходит Сабантуй ко дню рождения газеты «Шахри казан»

Фото: © Черныш Антон / «Татар-информ»

Ко дню рождения газеты «Шахри Казан» у здания «Татмедиа» проходит Сабантуй. Пятничному изданию газеты «Шахри Казан» исполнилось три года.

«Уличное празднование в формате Сабантуя мы посвятили пятничной газете «Шахри Казан. Язмыш». Новый формат газеты мы придумали три года назад и его приняли на ура», — рассказала главный редактор газеты «Шахри казан» Радик Сабиров.

Среди участников Сабантуя разыграют огромное количество еды: 2 тонны хлеба, теленка, овцу, кролика и пчелиных сот. Среди призов также сертификат на посещение Кайбицкого рыбного хозяйства и билеты на концерт Салавата Фатхетдинова. Также для гостей праздника проходит концерт при участии звезд татарской эстрады.

Самые ценные призы будут разыграны среди сотрудников почтовых служб Татарстана. По словам Сабирова, это сделано для поддержки и укрепления статуса сотрудников почты.

Пятничный формат газеты «Шахри Казан» с подзаголовком «Язмыш» публикуют материалы в формате сторител (публицистика, повествование). С момента появления формата тираж пятничной газеты вырос с полутора тысяч до 15 тыс. экземпляр к следующему году.

Накануне в рамках дня рождения газеты в «Татмедиа» прошло награждение сотрудников почтовых служб.