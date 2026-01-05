news_header_top
Политика 5 января 2026 18:42

У здания суда в Нью-Йорке началась акция протеста в поддержку Николаса Мадуро

В центре Нью-Йорка у здания суда, куда ранее доставили вывезенного из Венесуэлы Президента страны Николаса Мадуро и его супругу, собрались несколько десятков человек. Об этом сообщает «ТАСС».

Участники акции выступают против действий американских властей. Демонстранты скандируют лозунги «Освободите Мадуро» и «Руки прочь от Венесуэлы».

Собравшиеся принесли с собой государственные флаги Боливарианской Республики, а также плакаты с требованием к Вашингтону прекратить вмешательство в дела стран Латинской Америки.

#протесты #николас мадуро #Венесуэла
