У здания суда в Нью-Йорке началась акция протеста в поддержку Николаса Мадуро

В центре Нью-Йорка у здания суда, куда ранее доставили вывезенного из Венесуэлы Президента страны Николаса Мадуро и его супругу, собрались несколько десятков человек. Об этом сообщает «ТАСС».

Участники акции выступают против действий американских властей. Демонстранты скандируют лозунги «Освободите Мадуро» и «Руки прочь от Венесуэлы».

Собравшиеся принесли с собой государственные флаги Боливарианской Республики, а также плакаты с требованием к Вашингтону прекратить вмешательство в дела стран Латинской Америки.