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На Баумана открылась фотовыставка монет с героями из сказок и мультфильмов
В центре Казани, на пешеходной улице Баумана, напротив здания Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан размещена фотовыставка «Путешествие в детство». Гости и жители столицы могут увидеть 22 фотоизображения памятных монет, выпущенных ЦБ в разное время, со знакомыми каждому образами из детства.
Монеты посвящены героям народных сказок, персонажам отечественной мультипликации, писателям, художникам и детям.
Первая отечественная монета, на которой появились сказочные персонажи, была выпущена в 1994 году и посвящена автору уральских сказов Павлу Бажову. На монете 2008 года представлен Николай Носов и его сказочная вселенная во главе с главным героем – Незнайкой.
Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича можно увидеть на монете 2017 года выпуска, посвященной картине художника Виктора Васнецова «Богатыри».
Выставка рассказывает и о современных технологиях монетного дела: как с помощью лазера наносятся изображения, какие методы лакокрасочной печати и выборочного золочения используются. Выставка продлится до 17 июля.
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