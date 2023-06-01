На Баумана открылась фотовыставка монет с героями из сказок и мультфильмов

Фото: пресс-служба Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан

В центре Казани, на пешеходной улице Баумана, напротив здания Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан размещена фотовыставка «Путешествие в детство». Гости и жители столицы могут увидеть 22 фотоизображения памятных монет, выпущенных ЦБ в разное время, со знакомыми каждому образами из детства.

Монеты посвящены героям народных сказок, персонажам отечественной мультипликации, писателям, художникам и детям.

Первая отечественная монета, на которой появились сказочные персонажи, была выпущена в 1994 году и посвящена автору уральских сказов Павлу Бажову. На монете 2008 года представлен Николай Носов и его сказочная вселенная во главе с главным героем – Незнайкой.

Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича можно увидеть на монете 2017 года выпуска, посвященной картине художника Виктора Васнецова «Богатыри».

Выставка рассказывает и о современных технологиях монетного дела: как с помощью лазера наносятся изображения, какие методы лакокрасочной печати и выборочного золочения используются. Выставка продлится до 17 июля.