У здания «Татмедиа» прошла стрит-арт акция, посвященная майскому номеру журнала «Идель»

На площадке перед зданием «Татмедиа» прошла презентация майского номера журнала IDЕЛЬ и стрит-арт акция.

«Стрит-арт — символ свободы и улиц. Затяжная зима завершилась, и мы больше времени начинаем проводить на свежем воздухе, обращать внимание на уличное искусство», — сказала главный редактор журнала IDЕЛЬ Айсылу Хафизова.

В рамках акции организаторы провели конкурс для всех желающих на лучший рисунок под девизом «IDЕЛЬ. МОЛОДОСТЬ. 21 ГОД». Для этого специально подготовили две фанеры и аэрозольные краски. Для зрителей выступил молодой татарстанский артист Булат Алеев под псевдонимом ENAECASH, а также провели флешмоб и конкурсы на призы от журнала «Идель».

«Номер был целиком написан молодыми стажерами. Кстати, кроме стрит-арта, туда вошел текст художника театра и декоративно-прикладного искусства Наили Кумысниковой. Таким образом мы соединили классику и стрит-арт искусство», — отметила Хафизова.

Героями майского номера журнала стали уличные художники Казани Мира Wольфрам, Архип, Рома Roll, Shaq, Дамир Бозик, Конец и арт-группа «Пыль да грязь». Студенты журфака КФУ поговорили с ними о граффити под мостом Миллениум, тегах на заборах и наивных стикерах.

Акция организована редакцией молодежного журнала IDЕЛЬ («Идель») при поддержке АО «Татмедиа».